Barças Trainer befeuert die Spekulationen um einen Transfer des Bayern-Stars zu den Blaugrana.

WAS IST PASSIERT? Trainer Xavi vom FC Barcelona hat sich erneut öffentlich zu Joshua Kimmich geäußert. Er enthüllte in einem Interview auf Twitch mit Gerard Romero, dass er sich während der Weltmeisterschaft Ende 2022 mit dem Mittelfeldstar des FC Bayern ausgetauscht habe.

WAS WURDE GESAGT? Xavi verriet: "Ich habe mit ihm in Katar gesprochen. Wir haben uns auf einer Veranstaltung getroffen, er sagte, er sei ein Fan von mir."

Bereits vor einigen Tagen hatte Xavi in der Mundo Deportivo erklärt: "Wenn es eine offene Tür gibt, wird es Verhandlungen mit Bayern geben."

WAS IST DER HINTERGRUND? Barcelona sucht wegen des Abgangs von Sergio Busquets nach einer Verstärkung für das zentrale Mittelfeld. Neben Ilkay Gündogan von Manchester City soll eben auch Kimmich ein Kandidat sein.

Der deutsche Nationalspieler ist noch bis 2025 an die Bayern gebunden. Dazu meinte Xavi: "Er steht beim FC Bayern unter Vertrag, also hängt das von ihm ab. Aber schaut euch Lewandowski an. Er wollte kommen." Der Pole hatte im vergangenen Sommer vehement auf einen Transfer nach Barcelona gedrängt und war schließlich nach zähem Transferpoker ein Jahr vor Vertragsende zu den Katalanen gewechselt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der abgelaufenen Saison kam Kimmich für die Münchener auf 47 Pflichtspiele. Dabei gelangen dem 28-Jährigen sieben Tore und elf Vorlagen.