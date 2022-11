FC Barcelona – Xavi enthüllt Gespräche mit Palmeiras-Talent Endrick: "Hoffe, er wird unser Spieler"

Endrick gilt als eines der begehrtesten Talente der Welt. Nun bestätigte Xavi vom FC Barcelona Gespräche mit dem 16-Jährigen und dessen Vater.

WAS IST PASSIERT? Trainer Xavi vom FC Barcelona hat Details über Gespräche mit Offensivtalent Endrick vom brasilianischen Erstligisten Palmeiras enthüllt. Wie Xavi verriet, sprach er mit dem begehrten 16-Jährigen und dessen Vater über einen möglichen Wechsel zu Barça. Die Entscheidung über den Transfer liege demnach nur beim Spieler.

WAS WURDE GESAGT? "Wir haben mit seinem Vater und auch direkt mit dem Spieler gesprochen. Er kann Tore machen, er hat das Dribbling, er hat eine brutale Fähigkeit, den Unterschied zu machen. Er ist ein Spieler, der bereits in der brasilianischen Liga spielt und auch einer für die Zukunft.", erklärte Xavi im Interview mit ESPN: "Er ist ein Spielertyp, den wir brauchen. Er kennt unser Projekt bereits und wir sind im Gespräch. Ich hoffe, er wird ein Spieler von uns. Das hängt alles von ihm ab."

WAS IST DER HINTERGRUND? Endrick gilt als eines der begehrtesten Talente der Welt. So sollen neben Barcelona auch der FC Chelsea, Real Madrid und PSG zum Kreis der Interessenten gehören. Der amtierende französische Meister unterbreitete dabei bisher wohl als einziger Klub ein Angebot in Höhe von 45 Millionen Euro, welches abgelehnt wurde.

WIE GEHT ES WEITER? Bei der Suche nach einem neuen Klub hat Endrick derzeit freie Wahl. Gegen das finanziell angeschlagene Barcelona spräche jedoch die kolportierte Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro, die im Vertrag des Angreifers festgeschrieben sein soll. Unter dieser Summe wird Palmeiras den Angreifer wohl nicht ziehen lassen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

IN ZAHLEN: In sieben Liga-Spielen gelangen Endrick in dieser Saison bereits drei Tore und eine Vorlage. Zudem traf er in vier Einsätzen für die brasilianische U17-Nationalelf