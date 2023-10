"Das nervt": Star vom FC Barcelona ist wenig begeistert von Jude Bellinghams Traumstart bei Real Madrid

Die Blancos stehen in der Tabelle vor Barcelona. Andreas Christensen passt die aktuelle Situation gar nicht.

WAS IST PASSIERT? Andreas Christensen (27) vom FC Barcelona ist nicht happy mit der aktuellen Situation in LaLiga. Der ehemalige Abwehrspieler von Borussia Mönchengladbach zeigt sich besonders von den Leistungen von Real Madrids Neuzugang Jude Bellingham (20) "genervt".

WAS WURDE GESAGT? Christensen sprach bei TV2 über die Situation in der spanischen Meisterschaft und Bellinghams starke Auftritte: "Es nervt, wenn man dasitzt und sich die Ergebnisse anschaut und er schon wieder trifft. Ich weiß jetzt gar nicht, in wie vielen Spielen das schon passiert ist. Er hat die Liga im Sturm erobert. Man muss anerkennen, dass Real da wirklich einen guten Spieler bekommen hat."

WAS IST DER HINTERGRUND? Titelverteidiger Barcelona rangiert in der Tabelle aktuell hinter dem Erzrivalen aus der spanischen Hauptstadt und belegt den dritten Platz. Während Real als Spitzenreiter in neun Partien 24 Zähler gesammelt hat, steht Barca bei 21 Punkten.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ein wesentlicher Faktor für Reals starken Start ist Bellingham. Er kam im Sommer für 103 Millionen Euro vom BVB und glänzt unter Trainer Carlo Ancelotti in einer offensiveren Rolle. Das führt zu zehn Toren in zehn Spielen, dazu lieferte der englische Nationalspieler noch drei Vorlagen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Nach der Länderspielpause tritt Real Madrid am 21. Oktober beim FC Sevilla an. Einen Tag später empfängt Barcelona Athletic Bilbao. Am folgenden Spieltag treffen die beiden Erzrivalen im ersten Clásico der Saison aufeinander (28.10.).