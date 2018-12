FC Barcelona: Umtiti kann bald ins Training zurückkehren

Seit geraumer Zeit muss der FC Barcelona auf Samuel Umtiti verzichten. Nun ist die Rückkehr des Franzosen absehbar.

Samuel Umtiti wird beim FC Barcelona am 30. Dezember ins Training zurückkehren können. Das gaben die Katalanen am Sonntag in einem offiziellen Statement bekannt.

Der Innenverteidiger hatte sich im Herbst am linken Knie verletzt, zuletzt verzögerte sich sein Heilungsprozess. Die Katalanen wollten den Franzosen dennoch weiter konservativ behandeln lassen, zuletzt stand aber auch eine Operation im Raum.

Barca verpflichtet Murillo als Umtiti-Ersatz

Bereits seit Wochen war Umtiti zur Reha in Katar, nun scheint eine Rückkehr greifbar. Seit längerem fahndete Barcelona nach einem Ersatz für die Innenverteidigung und verpflichtete dann auch Valencias Jeison Murillo. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wegen der Verletzung absolvierte Umtiti in dieser Saison wettbewerbsübergreifend erst acht Partien für Barca. Insgesamt steht er bei 91 Blaugrana-Pflichtspielen, in denen ihm zwei Tore gelangen.