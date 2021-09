Noch ist die nächste Saison in weiter Ferne, doch bereits jetzt gibt es erste Bilder zu den angeblich neuen Trikot des FC Barcelona.

Der spanische Spitzenklub FC Barcelona wird in der nächsten Saison wohl beim Trikotdesign wieder auf frühere glorreiche Zeiten setzen. Die den Katalanen nahestehende Sport veröffentlichte erste Bilder des Outfits für die kommende Spielzeit.

Demnach ist das neue Heimgewand von den Olympischen Spielen 1992, die in Barcelona stattfanden, inspiriert. Das Trikot wird schmale, vertikale hellblaue, rote und dunkelblaue Streifen haben. Der Schulter- und Ärmelbereich soll komplett in Dunkelblau gehalten werden, genauso wie die Hosen.

El 10/9/2012 dimos la exclusiva de la primera camiseta del Barça con la senyera. El presidente era Rosell. Nueve años después, descubrimos la primera camiseta de la segunda etapa Laporta… @sport pic.twitter.com/i1r9sSvW4l — Joan Vehils (@jvehils) September 10, 2021

Barcas Auswärtstrikot 2022/23 geleaked: Ein Hauch von Ronaldinho

Beim Auswärtstrikot wird sich Barca offenbar wieder an der Farbe Anfang der Nullerjahre orientieren und in einem Mix aus Gold und Beige auflaufen.

Bereits in den Saisons 2001/02 sowie 2003/04 spielte der LaLiga-Klub in der Fremde in ähnlichen Farben. Seinerzeit trug unter anderem Klublegende Ronaldinho, der von 2003 bis 2008 für die Katalanen spielte, das Shirt.