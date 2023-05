FC Barcelona will sich um Brasilien-Talent Vitor Roque bemühen

Vitor Roque gilt als eines der größten Stürmertalente weltweit. Auch Barcelona hat den 18-Jährigen ganz genau im Auge.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona will sich nach Informationen von GOAL und SPOX um die Verpflichtung von Mittelstürmer Vitor Roque bemühen. Das Top-Talent spielt aktuell für den brasilianischen Erstligisten Athletico Paranaense, steht dort noch bis 2027 unter Vertrag.

WAS IST DER HINTERGRUND? Medienberichten zufolge soll Barça bereit sein, bis zu 45 Millionen Euro für Vitor Roque zu bezahlen. Eine Summe, die angesichts der schwierigen finanziellen Lage der Katalanen durchaus ins Gewicht fällt. Zumal man in Barcelona auch eine Rückkehr von Lionel Messi möglich machen will.

Um derlei spektakuläre Neuverpflichtungen tätigen zu können, muss Barça ohnehin zunächst Stars aus dem aktuellen Kader abgeben. Der Abschied von Routinier Sergio Busquets ist bereits bestätigt, zu den prominenten Verkaufskandidaten sollen Ferran Torres und Ansu Fati zählen.

Roque ruft indes neben Barcelona wohl auch einige weitere namhafte Interessenten auf den Plan, unter anderem der FC Arsenal wird gehandelt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 18-jährige Brasilianer kam im April vergangenen Jahres von Cruzeiro zu Paranaense. In der laufenden Saison sind ihm bislang sieben Tore und drei Assists in 17 Einsätzen gelungen.

Im März feierte Roque im Testspiel gegen Marokko sein Debüt für Brasiliens A-Nationalmannschaft. Zuvor war er elfmal für die U20 aufgelaufen (sechs Tore).