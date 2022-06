FC Barcelona: Trincao will wohl zu Sporting wechseln

Trincaos Verpflichtung entpuppt sich für Barca als teures Missverständnis. Der Stürmer will nun in seine Heimat zurückkehren.

Stürmer Trincao (22) strebt einen Abgang vom FC Barcelona an. Die portugiesische Record schreibt, der junge Angreifer wolle die Katalanen in diesem Sommer vorzeitig verlassen. Sein bevorzugtes Ziel sei der entthronte portugiesische Meister Sporting. Auch die finanziell angeschlagenen Katalanen sollen einen Verkauf Trincaos befürworten.

Die vergangenen Saison verbrachte der Außenstürmer auf Leihbasis bei den Wolverhampton Wanderers. Mit drei Scorerpunkten in 28 Premier-League-Spielen betrieb Trincao dort allerdings nicht wirklich Eigenwerbung. So ließen die Wolves ihre Kaufoption in Höhe von 29 Millionen Euro verstreichen, obwohl sie dies vertraglich vereinbarte sechs Millionen Euro Strafe kostet.

Trincao wechselt für eine hohe Ablöse zum FC Barcelona

Ein Wechsel zu Sporting wäre für den U21-Nationalspieler unter anderem erstrebenswert, weil dort Ruben Amorim Cheftrainer ist. Dieser förderte ihn einst zu gemeinsamen Zeiten bei Sporting Braga.

Trincao war im Winter 2020 für 30 Millionen Euro Ablöse von Braga nach Barcelona gewechselt und zunächst noch ein halbes Jahr an seinen Ex-Klub verliehen worden. Bei Barca schaffte er den großen Durchbruch anschließend nicht und kam hauptsächlich als Joker zum Einsatz. In 42 Pflichtspieleinsätzen gelangen ihm drei Tore und zwei Assists.

In Barcelona steht der 21-Jährige, den Ex-Blaugrana-Präsident Josep Maria Bartomeu einst als "besten U21-Spieler Europas" bezeichnete, noch bis 2025 unter Vertrag.