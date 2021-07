FC Barcelona: Sturmtalent Trincao wechselt in die Premier League zu den Wolverhampton Wanderers

Barca dünnt seinen Kader für die kommende Spielzeit etwas aus und gibt Sturmjuwel Trincao an die Wolves ab.

Der spanische Spitzenklub FC Barcelona verleiht sein Sturmtalent Trincao für die kommenden Saison an die Wolverhampton Wanderers in die Premier League. Dies teilten beide Vereine am Sonntagvormittag offiziell mit. Die Wolves sicherten sich zudem einen Kaufoption auf den portugiesischen U21-Nationalspieler.

In Wolverhampton trifft Trincao, der von Starberater Jorge Mendes vertreten wird, auf mehrere Landsleute. Acht weitere Portugiesen stehen beim Tabellen-13. der abgelaufenen Saison unter Vertrag. Auch Trainer Bruno Lage stammt aus dem Land des noch amtierenden Europameisters.

FC Barcelona: Trincao steht bis 2025 unter Vertrag

Trincao war im Winter 2020 für 30 Millionen Euro Ablöse von Sporting Braga nach Barcelona gewechselt und zunächst noch ein halbes Jahr an Braga verliehen worden. Bei Barca schaffte er den großen Durchbruch anschließend nicht und kam hauptsächlich als Joker zum Einsatz. In 42 Pflichtspieleinsätzen gelangen ihm drei Tore und zwei Assists.

Vor wenigen Wochen wurde er Trincao auch bei den Serie-A-Klubs Juventus, Milan und AS Roma als Neuzugang gehandelt.

Bei Barca steht der 21-Jährige, den Ex-Blaugrana-Präsident Josep Maria Bartomeu einst als "besten U21-Spieler Europas" bezeichnete, noch bis 2025 unter Vertrag.