Warum FC-Barcelona-Star Gavi mit offenen Schnürsenkeln spielt

Gavi gilt als eines der größten Talente im Fußball - neben seiner grandiosen Technik fällt besonders eine Sache ins Auge.

Wer sich ein Spiel von Gavi beim FC Barcelona oder bei der spanischen Nationalmannschaft anguckt, dem werden viele Details auffallen: die grandiose Technik, die unfassbare Ruhe und Abgeklärtheit für ein erst 18-jähriges Talent, die Pässe, das Dribbling und viele weitere Dinge, mit denen Gavi im jungen Alter schon als riesiges Juwel hervorsticht. Wer noch genauer hinschaut, dem wird ein noch kleines Detail auffallen: Gavi spielt mit offenen Schnürsenkeln.

Gavi kam im Alter von elf Jahren zum FC Barcelona, seit 2015 steht er für die Nachwuchsmannschaften der Katalanen auf dem Platz. Im Sommer 2021 erfolgte sein großer und von wenigen vorhergesehener Durchbruch im Profi-Geschäft.

Am 29. August debütierte der zentrale Mittelfeldspieler für die Profi-Mannschaft des FC Barcelona, in der 73. Minute wurde er beim 2:1-Sieg über Getafe eingewechselt. Knapp einen Monat später gab Gavi mit 17 Jahren sein Debüt für die spanische Nationalmannschaft, beim 2:1-Sieg über Italien im Halbfinale der Nations League stand er direkt in der Startaufstellung.

Der Grund für Gavis offene Schuhe ist simpel

All diese Highlights durchlebte Gavi mit offenen Schuhen. Hintergrund für die umherfliegenden Schnürsenkel ist jedoch weder ein Aberglaube oder Ähnliches - Gavi weiß einfach nicht, wie man sich seine Schuhe bindet.

Nachdem im Internet immer mehr Aufnahmen von Gavis offenen Schuhen aufgetaucht waren, erklärte Barcelona-Trainer Xavi dazu im Dezember 2021: "Gavi spielt mit offenen Schnürsenkeln, seit er sehr jung ist. Er weiß nicht, wie man sie richtig bindet. Es ist ihm egal und er spielt so."

Getty Images

Die offenen Schuhe haben Gavi bisher nicht davon abgehalten, eine wahnsinnige fußballerische Entwicklung hinzulegen und sich als eines der größten Talente im Fußball zu etablieren. Ob er sich das Wissen des Schuhe-Bindens noch aneignet, ist unklar, doch wenn man sich seinen bisherigen Erfolg betrachtet, muss er nichts zwangsweise ändern.