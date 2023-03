FC Barcelona: City offenbar für Verkauf von Bernardo Silva bereit - Weg frei für Jude Bellingham?

Manchester City ist offenbar bereit, Bernardo Silva ziehen zu lassen. Die Ablöseforderung könnte für Barca jedoch zum Problem werden.

WAS IST PASSIERT? Einem Bericht der spanischen Sport zufolge ist Manchester City bereit, Bernardo Silva zu verkaufen, sofern man ein passendes Angebot für den Portugiesen erhält. Der Telegraph berichtet in dem Zusammenhang davon, dass die Skyblues ab einer Ablösesumme von 80 Millionen Euro gesprächsbereit wären.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bereits im vergangenen Sommer soll der FC Barcelona an einem Transfer des 28-Jährigen interessiert gewesen sein, City wollte den Spieler damals jedoch nicht ziehen lassen. Barca-Coach Xavi sagte damals: "Er ist ein wichtiger Spieler für Pep und City. Aber ja, ich liebe ihn als Spieler" und führte weiter aus: "Er versteht alles und hat eine erstaunliche Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für Pep und macht auf dem Platz einen Unterschied".

WIE GEHT ES WEITER? Für den englischen Meister könnte ein Verkauf insofern interessant sein, als dass Silva dann den Weg für einen Bellingham-Transfer freimachen könnte. Den Citizens wird bereits seit geraumer Zeit nachgesagt, den 19-jährigen BVB-Spieler im Visier zu haben.

Ob die Katalanen allerdings bereit wären und die finanziellen Möglichkeiten hätten, 80 Millionen Euro für Bernardo Silva zu zahlen, bleibt indes abzuwarten. Möglicherweise werden aber auch andere Top-Klubs einen Vorstoß bei dem Linksfuß wagen, so wurde auch PSG mit dem portugiesischen Nationalspieler in der Vergangenheit in Verbindung gebracht.

