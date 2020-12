Ex-Barca-Trainer Setien über Rauswurf: "Sie haben nicht mal angerufen"

Nach dem Debakel beim CL-Turnier in Lissabon wurde Quique Setien bei Barca entlassen. Persönlich habe ihm das jedoch noch niemand mitgeteilt.

Der ehemalige Barcelona-Trainer Quique Setien hat sich zu seinem Rauswurf im Sommer dieses Jahres geäußert. Bis heute habe ihn niemand vom Klub persönlich kontaktiert.

"Barca hat mich weder entschädigt noch mir etwas angeboten", sagte Setien im Gespräch mit COPE. Er ergänzte: "Sie haben nicht mal angerufen, um mich von meinem Rauswurf zu unterrichten."

2:8 gegen den FC Bayern als Anlass des Rauswurfs

Während am 17. August die Trennung öffentlich vollzogen wurde, habe Barca ihn erst am 16. September per Einschreiben offiziell davon unterrichtet, dass er nicht mehr im Amt sei. Setien hat nun rechtliche Schritte gegen seinen ehemaligen Klub eingeleitet.

Setien, der im Januar 2020 einen Zweieinhalbjahresvertrag bei den Katalanen unterschrieben hatte, war nur acht Monate im Amt. Besonders das desolate 2:8 gegen den FC Bayern im Rahmen des Champions-League-Finalturniers in Lissabon hatte zur Trennung geführt.

Beerbt wurde der 62-Jährige von dem niederländischen Ex-Profi Ronald Koeman. Auch Koeman gelang es bis dato nicht, die Blaugrana wieder in die Spur zu bringen. Aktuell belegt Barcelona in La Liga den siebten Rang.