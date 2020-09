FC Barcelona: Ronald Koeman reagiert auf Kritik wegen Abgang von Luis Suarez

Wegen des Abgangs von Luis Suarez zu Atletico Madrid musste Ronald Koeman zuletzt Kritik einstecken. Nun erklärte der Barca-Trainer seine Perspektive.

Nach dem Wechsel von Luis Suarez vom FC Barcelona zu Atletico Madrid hat Trainer Ronald Koeman auf die Kritik an seinem Umgang mit dem Stürmer reagiert. Zudem ordnete der Niederländer die Aussagen von Weltfußballer Lionel Messi ein. Der Argentinier hatte die Klubführung nach dem Abgang von Suarez attackiert.

Medienberichten zufolge hatte Koeman nach seinem Amtsantritt in Barcelona den uruguayischen Nationalspieler via Telefon davon in Kenntnis gesetzt, dass er nicht mehr mit ihm plane. Der 57-Jährige relativierte diese Meldungen jedoch auf der Pressekonferenz vor dem Liga-Auftakt gegen Villarreal (Sonntag, 21 Uhr live auf DAZN): "Es scheint so, als wäre ich der Bösewicht in diesem Film, aber so ist es nicht. Ich habe Respekt vor ihm als Person und als Spieler."

- Ronald Koeman: "Suarez-Abgang lag nicht nur an mir"

"Ich sagte ihm, dass es für ihn schwierig wäre zu spielen, wenn er bliebe, aber dass er Teil der Mannschaft bleiben würde", führte Koeman aus: "Bevor ich unterschrieben habe, hatte der Klub bereits einige Entscheidungen getroffen, und ich habe diese Entscheidungen unterstützt. Es lag aber nicht nur an mir."

Zudem seien Suarez und der ehemalige Bondscoach nicht im Streit auseinandergegangen. "Wir respektieren uns, haben über seine Zukunft gesprochen. Er hatte die Chance, zu Atletico zu gehen, und ich wünsche ihm alles Glück der Welt“, betonte Koeman.

Barca-Kapitän Lionel Messi konnte die Art und Weise des Abgangs seines Freundes hingegen nicht nachvollziehen. Auf Instagram verabschiedete sich der Argentinier emotional von Suarez und kritisierte dabei auch seinen Arbeitgeber. "Du hast es nicht verdient, so rausgeworfen zu werden. Aber um ehrlich zu sein, wundert mich aktuell gar nichts mehr", schrieb Messi am Freitag.

Barca - Koeman relativiert Messi-Kritik: "Ist normal, dass er traurig ist"

Koeman sieht dennoch kein Problem mit dem 33-Jährigen. "Es ist normal, dass Messi traurig ist, wenn einer seiner Freunde den Verein verlässt. Aber Leo ist im Training und in den Spielen ein Vorbild für alle. Nicht ein einziges Mal habe ich gesehen, dass er nicht bereit für eine Saison ist. Er hat großes Engagement gezeigt", sagte der Barca-Boss.

Im Sommer 2014 wechselte Suarez für rund 82 Millionen Euro vom nach Barcelona. Für die Katalanen erzielte der Angreifer 195 Tore in 283 Einsätzen. Nach sechs Jahren bei den Blaugrana fiel Suarez nun dem Kaderumbau unter dem neuen Trainer Koeman zum Opfer und wird künftig für Atletico auf Torejagd gehen, wo er bis 2022 unter Vertrag steht.