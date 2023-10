FC Barcelona: Rekordspieler Lamine Yamal fehlt gegen Porto aus kuriosem Grund neun Minuten lang

Die Blaugrana erkämpfen sich drei Punkte in Porto. Yamal feiert einen Rekord und hat dann Magenprobleme.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona musste aus einem ungewöhnlichen Grund beim 1:0-Sieg in der Champions League gegen den FC Porto am Mittwochabend satte neun Minuten lang ohne Angreifer Lamine Yamal auskommen. Der Youngster litt laut Mundo Deportivo an Magen-Darm-Problemen und musste dringend während des Spiels auf die Toilette. Er kehrte nicht in die Partie zurück.

WAS IST DER HINTERGRUND? Offiziell absolvierte Yamal die Partie bis zur 80. Minute, allerdings verließ er den Rasen bereits in der 71. Minute. Er nutzte eine Spielunterbrechung, um eine der Toiletten im Estádio do Dragao aufzusuchen.

Da diese Zwangspause offenkundig länger dauerte, wechselte Trainer Xavi den Teenager schließlich nach neun Minuten aus und brachte Abwehrspieler Marcus Alonso in die Partie. Folgen hatte die längere Unterzahl der Katalanen nicht.

WAS WURDE GESAGT? Xavi bestätigte nach Spielschluss, dass Yamal unter "starken Bauchschmerzen"gelitten habe und daher nicht weiterspielen konnte. Für den Rechtsaußen war es ohnehin ein besonderes Spiel: Im Alter von 16 Jahren und 83 Tagen wurde er zum jüngsten Startelfdebütanten der Königsklassengeschichte.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der FC Barcelona hat nach zwei Spieltagen in der Gruppe H der Königsklasse eine blütenweiße Weste. Mit 6 Punkten und 6:0-Toren liegt der spanische Meister auf dem ersten Platz.