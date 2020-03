FC Barcelona - Real Sociedad: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - die Übertragung von LaLiga

In LaLiga geht es am Wochenende wieder rund. Der FC Barcelona empfängt Real Sociedad. Wir erklären Euch, wie Ihr das Spiel heute live sehen könnt.

Am Samstag, den 7. März 2020, wird im Camp Nou der 27. Spieltag in eingeläutet. Anstoß ist heute um 18.30 Uhr, dann müssen sich die Blaugrana um Lionel Messi wieder beweisen, wenn es heißt: gegen San Sebastian.

In der spanischen Liga findet wieder ein Zweikampf der Giganten statt. Barcelona und kämpfen um die Meisterschaft. Das Rennen könnte nicht spannender sein, denn am letzten Spieltag musste sich der FC Barcelona gegen das weiße Ballett geschlagen geben. Das Ergebnis dieser Niederlage: Real Madrid konnte an Barcelona vorbeiziehen und führt die Tabelle nun mit einem Punkt Vorsprung an. Barca darf also nicht patzen, um den Anschluss zu wahren.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen dazu, wie Ihr das Duell zwischen Barca und Real Sociedad am Samstag im LIVE-STREAM sehen könnt. Außerdem gibt es ab rund einer Stunde vor Anpfiff der Partie die Aufstellungen beider Kontrahenten.

FC Barcelona gegen Real Sociedad live: Die Daten zum Spiel im Überblick

Begegnung FC Barcelona vs. Real Sociedad Datum Sa., 07.03.2020, 18.30 Uhr Stadion Camp Nou (Barcelona), 96.636 Sitzplätze

FC Barcelona gegen Real Sociedad heute live im TV oder LIVE-STREAM - wo läuft das Spiel?

In wird das Spiel live und exklusiv auf DAZN übertragen. Per LIVE-STREAM bist Du live dabei, wenn es heißt: Barcelona gegen Real Sociedad.

Wenn Ihr euch für DAZN entscheidet, stehen euch viele Möglichkeiten offen, das Spiel zu verfolgen. Egal ob Zuhause auf dem Fernseher, mobil auf dem Smartphone oder mit dem Laptop – Ihr habt die Wahl.

Dazu benötigt Ihr nur eines von vielen geeigneten Abspielgeräten, wie z.B. einen Smart-TV, einen Fire TV Stick, eine Spielekonsole, ein Smartphone oder ein Notebook. Mehr Informationen darüber, welche Endgeräte DAZN streamen, findet Ihr hier .

Im klassischen TV wird das Duell am Samstag nicht übertragen - keiner der hierzulande etablierten TV-Sender ist im Besitz der Übertragungsrechte der Partie.

FC Barcelona gegen Real Sociedad heute im LIVE-STREAM auf DAZN: So geht's

Um das Spiel live sehen zu können ist nicht viel notwendig. Ihr benötigt lediglich ein passendes Gerät und ein DAZN-Abo. Falls Ihr noch kein Abo besitzt, ist es ganz einfach, eines zu bekommen.

Am besten startet Ihr mit dem kostenlosen Probeabo. Das sind 30 Tage alle Inhalte auf DAZN, kostenlos und in voller Länge. Danach habt Ihr die Wahl zwischen einem Monatsabo (11,99 Euro pro Monat) oder einem Jahresabo (119,99 Euro pro Jahr), um weiterhin Zugriff auf alle Inhalte zu haben.

Barcelona vs. Real Sociedad: Die Highlights der Partie auf DAZN sehen

Falls Ihr nicht live dabei sein könnt, stehen mehrere Optionen für Euch bereit. Auf DAZN könnt Ihr die Highlights der Begegnung bereits kurz nach Abpfiff sehen. Das ist natürlich auch möglich, wenn Ihr das Spiel live gesehen habt und die beeindruckendsten Momente nochmals erleben möchtet.

Möchtet Ihr jedoch das ganze Spiel sehen, habt Ihr dazu durch das Re-Live auf DAZN die Möglichkeit.

Barca gegen Real Sociedad heute im LIVE-TICKER

Solltet Ihr keine Zeit haben, das Spiel live oder im Nachhinein zu sehen, wollt aber trotzdem top informiert und aktuell dabei sein, schaut im Goal LIVE-TICKER vorbei.

Hier bekommt Ihr schon 20 Minuten vor Beginn der Partie alle wichtigen Infos zur Begegnung. Ihr verpasst keine wichtigen Aktionen und seid live dabei, wenn ab 18.30 Uhr im Camp Nou angepfiffen wird.

FC Barcelona vs. Real Sociedad heute live: Die Aufstellung

Die Aufstellungen beider Mannschaften sind an dieser Stelle ca. eine Stunde vor Beginn der Partie zu sehen.