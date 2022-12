FC Barcelona und Real Madrid buhlen offenbar um brasilianisches Talent Vitor Roque

Bahnt sich nach Endrick der nächste Poker um ein brasilianisches Top-Talent an? Barça und Real haben es offenbar beide auf Vitor Roque abgesehen.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid und der FC Barcelona buhlen offenbar um die Dienste es 17-jährigen Brasilianers Vitor Roque von Atletico Paranaense. Wie Globo berichtet, sind daneben auch Paris Saint-Germain und der FC Chelsea unter den Interessenten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach einem langen Wettbieten verkündete Real erst am Donnerstag die Verpflichtung des brasilianischen Mega-Talents Endrick. Insgesamt fließen dabei 72 Millionen Euro für die Verpflichtung des 16-Jährigen. Zuvor hatten auch PSG und der FC Barcelona Interesse an dem Offensivspieler bekundet. Eine ähnliche Transfersaga könnte sich nun auch bei Roque anbahnen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Für knapp fünf Millionen Euro wechselte Roque im April von Cruzeiro zu Paranaense, wo er seitdem 29 Spiele in der brasilianischen Serie A bestritt. Dabei erzielte der Angreifer fünf Tore und legte einen weiteren Treffer auf.

DAS BILD ZUR NEWS: