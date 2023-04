FC Barcelona vs. Real Madrid: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER – wo kann ich den Clasico heute live sehen?

Heute steigt in der Copa del Rey das Spitzenspiel FC Barcelona vs. Real Madrid. Aber wo kann ich den Clasico live sehen? GOAL hat die Infos.

In der spanischen Copa del Rey gehen in diesen Tagen die Halbfinal-Rückspiele über die Bühne. Hierbei findet am Mittwoch der Clasico FC Barcelona vs. Real Madrid statt. Der Anstoß im Spotify Camp Nou erfolgt um 21.00 Uhr.

Der Spitzenreiter und der Zweite aus LaLiga trafen in der Saison 2022/23 schon viermal aufeinander. Im Zuge dessen feierte der FC Barcelona vor gut einem Monat im Hinspiel einen 1:0-Auswärtssieg.

Zuvor bezwangen die Blaugrana die Königlichen im Mitte Januar ausgetragenen Finale der Supercopa. Außerdem erlebte Barcelona in der Meisterschaft gegen Real Madrid eine Auswärtsniederlage im Oktober und einen Heimerfolg am 19. März.

Heute steigt in der spanischen Copa del Rey der Clasico FC Barcelona vs. Real Madrid. Doch wo kann ich das Spiel live sehen? GOAL versorgt Euch mit allen Infos dazu, zum TICKER und zu den Aufstellungen.

Barcelona vs. Real Madrid heute live im STREAM und TV sehen: Die Eckdaten zum Clasico in der Copa del Rey

Spiel: FC Barcelona vs. Real Madrid Datum: Mittwoch, 5. April 2023 Uhrzeit: 21.00 Uhr Stadion: Spotify Camp Nou (Barcelona)

FC Barcelona vs. Real Madrid heute live im TV anschauen: Geht das?

Sportdigital FUSSBALL hält seit Anfang Januar die Senderechte an der Supercopa und an der Copa del Rey. Deshalb könnt Ihr die Partien im Rahmen der spanischen Pokalwettbewerbe normalerweise dort schauen. Aber kann ich auch den Clasico heute live im TV sehen?

Barcelona vs. Real Madrid - Der Clasico heute live bei Sportdigital und DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Ihr könnt Euch das Rückspiel zwischen den Blaugrana und den Königlichen heute im Fernsehen anschauen. Jedoch müsst Ihr hierfür Geld ausgeben. Denn: Sportdigital FUSSBALL bildet einen Teil der Pakete von Sky und von anderen Bezahlanbietern.

Außerdem stellt der Sender einen Kooperationspartner von DAZN dar. Dort stehen beispielsweise Unlimited Jahres- und Monatsverträge zur Auswahl. Diese kosten 29,99 Euro oder 39,99 Euro pro Monat. Die Homepage versorgt Euch mit einer Übersicht zu den zusätzlichen Optionen.

Zudem könnt Ihr Euch hier genauer einlesen:

Der Abschluss gelingt binnen weniger Augenblicke. Danach sollten die Besitzer von onlinefähigen Fernsehern die kostenlose Anwendung herunterladen. Zudem könnt Ihr Eure TV-Geräte per HDMI-Kabel mit einem Notebook oder PC vernetzen. Aber schreibt Euch nun die Eckdaten zur Übertragung des Clasico FC Barcelona vs. Real Madrid heute in der Copa del Rey auf:

Sender: Sportdigital FUSSBALL / DAZN

Sportdigital FUSSBALL / DAZN Übertragungsbeginn: 20.55 Uhr

20.55 Uhr Spielbeginn: 21.00 Uhr

FC Barcelona vs. Real Madrid: Den Clasico heute im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand, könnt Ihr das Kräftemessen im Spotify Camp Nou heute im LIVE-STREAM sehen. Damit könnt Ihr den Blaugrana und den Königlichen mit einem adäquaten Internetzugang von überall aus zuschauen. Diesbezüglich könnt Ihr es mit zwei Alternativen angehen.

Alle Spiele der Copa del Rey gibt es LIVE bei Sportdigital.de

Sportdigital.de weist Euch auf der Startseite und in der Mediathek auf die Ausstrahlung des Clasicos FC Barcelona vs. Real Madrid hin. Allerdings kommt Ihr nicht um einen Jahrespass, Monatspass oder Tagespass herum. Hierfür müsst Ihr 44,99 Euro, 4,99 Euro und 2,99 Euro bezahlen. Ihr könnt die letztgenannte Option 24 Stunden lang verwenden. Zudem könnt Ihr die Jahres- und Monatspässe jederzeit kündigen.

DAZN sendet das gesamte Angebot auch im Internet

Zusätzlich zeigt DAZN sein gesamtes Programm im Internet. Das gilt auch für die Angebote von Sportdigital FUSSBALL sowie der anderen Kooperationspartner. Ihr könnt davon genauso gut mit Tablets und Smartphones Gebrauch machen.

Der Clasico zwischen Barça und Real heute live im TICKER

Außerdem könnt Ihr mithilfe des TICKERS von GOAL zum Clasico FC Barcelona vs. Real Madrid im Bilde bleiben. Denn: Wir informieren Euch zu sämtlichen relevanten Geschehnissen im Spotify Camp Nou. Hier senden wir Euch Push-Mitteilungen.

FC Barcelona vs. Real Madrid: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER – wo kann ich den Clasico heute live sehen?

Im Pay-TV: Sportdigital FUSSBALL / DAZN Im LIVE STREAM: Sportdigital.de / DAZN Im LIVE TICKER: GOAL

Barcelona vs. Real Madrid heute live im STREAM und TV: Die Aufstellungen

Die Startformationen folgen ungefähr 60 Minuten vor dem Anpfiff.