FC Barcelona - Bartomeu wittert Verschwörung zugunsten Real Madrids: "VAR bevorzugt immer dasselbe Team"

Josep Maria Bartomeu, Präsident des , wittert im Kampf um den Meistertitel in eine Bevorzugung des Erzrivalen . "Ich habe mir das Spiel zwischen Athletic Bilbao und Madrid angesehen und fühle mich schlecht", sagte der 57-Jährige am Sonntagabend gegenüber Movistar+. "Wir haben die beste Liga der Welt, aber der VAR bevorzugt spätestens seit dem Re-Start nur ein Team. Das ist nicht fair."

Die Königlichen gewannen das Duell gegen die Basken durch eine Elfmeterentscheidung des Videoassistenten nach einem Tritt auf den Fuß von Marcelo, während Bilbao ein vermeintlicher Strafstoß in einer ähnlichen Situation zwischen Sergio Ramos und Raul Garcia verwehrt wurde. Das Team von Cheftrainer Zinedine Zidane hatte bereits zuvor das Spiel gegen Getafe vom Punkt für sich entschieden.

How do you explain this?

One was given as a penalty and the other wasn't.. Ramos got away with this! pic.twitter.com/wucQryCXrJ