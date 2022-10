FC Barcelona: Präsident Joan Laporta macht Hoffnung auf Wintertransfers

Der FC Barcelona möchte seinen Kader weiter verstärken - vielleicht sogar schon im Winter? Präsident Joan Laporta lässt jedenfalls aufhorchen.

Obwohl den FC Barcelona Schulden in Milliardenhöhe plagen, hat Präsident Joan Laporta Neuzugänge im Winter in Aussicht gestellt. "Wir arbeiten am Januar-Markt. Wir diskutieren das intern mit dem Vorstand, Xavi und seinen Mitarbeitern", so der 60-Jährige.

Laut Laporta haben die Katalanen, "die Absicht, unseren Kader zu verbessern, wie immer." Angesichts der finanziellen Probleme soll Barça sogar damit liebäugeln, Nico von seiner Leihe aus Valencia zurückzuholen.

Barça: Kommen N'Golo Kanté und Jorginho ablösefrei?

Ein Transfer von Wunschspieler Martín Zubimendi dürfte sich dagegen zerschlagen haben, der defensive Mittelfeldspieler hatte seinen Vertrag bei Real Sociedad erst vor wenigen Tagen vorzeitig bis 2027 verlängert.

Gut möglich, dass die Katalanen aber auch erst kommenden Sommer zuschlagen. Wie der Evening Standard berichtet, haben die Bosse ihren Fokus demnach auf N'Golo Kanté und Jorginho gerichtet. Das Duo steht beim FC Chelsea nur noch bis Saisonende unter Vertrag und wäre daher ablösefrei zu haben.