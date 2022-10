Der FC Barcelona bastelt wohl an einer vorzeitigen Rückkehr von Leihspieler Nico González. Beim FC Valencia kommt er kaum zu Spielzeit.

Der FC Barcelona denkt offenbar darüber nach, das Leihgeschäft mit dem FC Valencia für Mittelfeldspieler Nico González vorzeitig schon im Winter zu beenden. Wie unter anderem die spanische Zeitung Sport berichtet, kam es in Barcelona zu einem Treffen zwischen Barça-Präsident Joan Laporta und Sportdirektor Mateu Alemany auf der einen sowie Nicos Berater Jorge Mendes auf der anderen Seite.

Dabei soll es auch um die Zukunft des 20 Jahre alten Nico González gegangen sein. Barça hatte sein Eigengewächs im Sommer nach Valencia verliehen, um ihm mehr Spielzeit zu ermöglichen. Doch unter dem dortigen Trainer Gennaro Gattuso kommt Nico nicht über die Rolle des Jokers hinaus, zuletzt stand er gar nicht im Kader.

Nico González: Nächste Leihe nach Rückkehr zu Barcelona?

Ob er bei einem Abbruch der Leihe aber tatsächlich dauerhaft nach Barcelona zurückkehren würde, ist unklar. Ein weiteres Leihgeschäft zu einem anderen Klub wäre ebenfalls eine denkbare Option. Im Mittelfeld der Katalanen ist die Konkurrenzsituation gewaltig, Trainer Xavi stehen in Kapitän Sergio Busquets, den beiden Jungstars Pedri und Gavi, Frenkie de Jong sowie Neuzugang Franck Kessié gleich fünf namhafte Optionen für das Mittelfeld zur Verfügung.

In der vergangenen Saison kam Nico bei Barça immerhin auf 37 Pflichtspieleinsätze, in denen er an vier Treffern beteiligt war.