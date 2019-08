Lionel Messi fehlt dem FC Barcelona zum Ligastart

Superstar Lionel Messi fehlt dem FC Barcelona zum Liga-Auftakt in Bilbao. Das bestätigte Ernesto Valverde, der Trainer der Katalanen, am Donnerstag.

Der fünfmalige Weltfußballer Lionel Messi fehlt dem spanischen Meister zum Saisonauftakt. Der Argentinier muss wegen einer Wadenzerrung auf das Eröffnungsspiel der Primera Division am Freitag bei Athletic Club in Bilbao (21 Uhr im LIVE-TICKER) verzichten. Dies bestätigte Trainer Ernesto Valverde auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

"Wir werden bei niemandem etwas riskieren, am wenigsten bei Leo", sagte der 55-Jährige: "Er hat noch nicht mit der Mannschaft trainiert. Wir werden weiter abwarten, aber der Heilungsprozess verläuft ziemlich gut", fügte er hinzu.

Valverde gibt keine Prognose bei Messi ab

Genaue Prognosen über die Ausfallzeit des 32-Jährigen wollte Valverde allerdings nicht abgeben.

Messi war wegen seiner Teilnahme an der Copa America erst Anfang August ins Training eingestiegen. Gleich bei seiner ersten Einheit mit der Mannschaft verletzte er sich allerdings an der rechten Wade und musste deshalb bereits auf die USA-Reise der Blaugrana verzichten.