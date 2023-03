Der FC Barcelona wird in der kommenden Saison nicht im Camp Nou spielen

Den Fans winkt bei Heimspielen der Blaugrana nach der Sommerpause ein ungewöhnlicher Anblick.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona wird seine Heimspiele in der Saison 2023/24 nicht im Camp Nou austragen. Das legendäre Stadion der Blaugrana soll renoviert werden und steht damit nicht als Austragungsort der Heimpartien zur Verfügung. Das berichtet The Athletic. Die Stadtverwaltung und die UEFA seien bereits von den Katalanen darüber informiert worden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Umbaupläne, die Klubpräsident Joan Laporta im April 2022 angekündigt hatte, wurden am Donnerstag vom Vorstand des LaLiga-Tabellenführers abgenickt. Barcelona kassiert bis zu 1,5 Milliarden Euro von den Investmentbanken Goldman Sachs und JP Morgan, um das großangelegte Modernisierungsprojekt "Espai Barca" umzusetzen.

Die kommende Spielzeit wird die erste seit mehr als 60 Jahren sein, in denen Barcelona nicht im Camp Nou spielt. Seit der Eröffnung der 99.000 Zuschauer fassenden Arena 1975 war es die Heimat der Katalanen. Zuvor hatten sie 35 Jahre lang im Camp de los Corts gespielt.

WIE GEHT ES WEITER? Eine offizielle Bestätigung soll in Kürze folgen. Klar ist bereits, dass Barça seine Heimspiele während der Umbauarbeiten am Camp Nou im Estadi Lluis Companys austragen wird. Das Stadion befindet sich in Montjuic, am Fuße des gleichnamigen Bergs im Südwesten Barcelonas. Es war ein Herzstück der Olympischen Spiele 1992 und bietet 55.000 Zuschauern Platz.

