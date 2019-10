FC Barcelona: Muss Victor Valdes seinen Trainerposten schon wieder räumen?

Seit dem Sommer trainiert der ehemalige Keeper die U19 der Katalanen. Nun scheint der Ex-Keeper aus verschiedenen Gründen schon vor dem Aus zu stehen.

Ex-Keeper Victor Valdes könnte nach nur wenigen Monaten seinen Job als Trainer der U19 des bereits wieder verlieren. Das spekulieren spanische Medien auf Grundlage eines Berichtes von Catalunya Radio.

Seine Zukunft als Jugendtrainer bei den Blaugrana soll aufgrund verschiedener Vorkommnisse am seidenen Faden hängen. Wie der Sender berichtet, soll Valdes einen ernste Auseinandersetzung mit Jugendleiter Patrick Kluivert gehabt haben und sich dabei über das Spielsystem der U19 gestritten haben. Offenbar will Valdes das vom Verein vorgegebene 4-3-3 nicht beibehalten und lieber auf ein 4-4-2 umstellen. Außerdem sollen die Vereinsbosse monieren, dass das 16-jährige Talent Ilaix Moriba bei Valdes zu wenig Einsatzzeiten bekommt.

Barcelona wohl nicht zufrieden mit Valdes' Arbeit

Des Weiteren soll sein Verhalten an der Seitenlinie bereits Kritik im Verein hervorgerufen haben - gegen musste er nach einer Schiedsrichterbeleidigung auf die Tribüne. Und auch sportlich läuft es auf höchster Ebene nicht nach Plan: In der UEFA setzte es für Valdes und seine U19 Pleiten gegen den Nachwuchs von (1:2) und (0:3). Bereits am Samstag teilten die Katalanen mit, dass Valdes beim Auswärtsspiel seines Teams in Tarragona nicht auf der Bank sitzen wird.

📝 [ÚLTIMA HORA] Victor Valdés no viatjarà demà a Tarragona. La Secretaria Tècnica del futbol formatiu del Club es reunirà amb ell la propera setmana per analitzar la seva continuïtat al càrrec



👉 https://t.co/dFD7ZrqZLw#FCBMasia — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) 4. Oktober 2019

Valdes stand von 2002 bis 2014 zwischen den Pfosten des FC Barcelona und holte in dieser Zeit unter anderem dreimal die und sechsmal die Meisterschaft in . Im vergangenen Sommer kehrte er als U19-Coach zurück in die katalanische Hauptstadt.