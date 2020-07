Kein Wechsel zum FC Barcelona: Xavi verlängert als Trainer bei Al-Sadd

Der ehemalige Barca-Mittelfeldspieler Xavi hat seinen Vertrag als Trainer des katarischen Erstligisten und Pokalsiegers Al-Sadd überraschend um eine weitere Saison verlängert. Das verkündete der Klub auf seiner Homepage. In einem Statement erklärte der Weltmeister von 2010, dass es "sein ganzer Fokus ist, in der aktuellen Periode, die Spieler für die bevorstehenden nationalen und asiatischen Wettbewerbe voll vorzubereiten."

Xavi: Happy to renew my contract with #AlSadd, I’m working with the club’s management during the current period on a number of issues, including the renewal of Akram Afif’s contract, and signing foreign players to replace Gabi and Marco Fabianhttps://t.co/y5yUunEkzG pic.twitter.com/oamTseHo9Z