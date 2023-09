FC Barcelona: Mega-Talent Lamine Yamal hat wohl neuen Vertrag unterschrieben

Lamine Yamal ist eine der großen Entdeckungen beim FC Barcelona. Der Teenager bleibt den Katalanen nun wohl länger erhalten.

WAS IST PASSIERT? Lamine Yamal hat angeblich bereits vor Beginn der neuen Saison einen neuen Vertrag beim FC Barcelona unterschrieben, der ihn bis 2026 an die Katalanen bindet. Das berichtet der Transfer-Experte Fabrizio Romano. Barça selbst hatte von der Verlängerung des 16-Jährigen noch nicht berichtet, will das nun aber dem Bericht zufolge Anfang Oktober nachholen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag von Lamine Yamal lief nur bis zum Ende der aktuellen Saison. Durch die Verlängerung ist nun sicher, dass Barça nicht Gefahr läuft, eines seiner größten Talente 2024 ablösefrei zu verlieren.

DIE BILDER ZUR NEWS:

(C)GettyImages

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Yamal soll dem Bericht zufolge am Montag, 2. Oktober, feierlich vor der Presse seinen neuen Vertrag noch einmal unterschreiben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Yamal kam mit seinen 16 Jahren bereits im September für Spanien in der EM-Qualifikation zum Einsatz. Er traf bei seinem Debüt beim 7:1 in Georgien und wurde damit nicht nur zu Spaniens jüngstem Nationalspieler, sondern auch zum jüngsten Torschützen.