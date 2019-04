FC Barcelona vs. Manchester United: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alle Infos zur Champions-League-Übertragung

Der FC Barcelona empfängt im CL-Viertelfinale Manchester United. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Rückspiel im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Im Viertelfinal-Rückspiel der trifft der auf . Anstoß der Begegnung ist am Dienstag, den 16. Spril um 21 Uhr im ehrwürdigen Camp Nou in Barcelona.

Vor knapp einer Woche standen sich die beiden Mannschaften bereits im Old Trafford gegenüber. Am vergangenen Mittwoch setzte sich Barcelona dabei knapp mit 1:0 durch , ein Eigentor durch United-Verteidiger Luke Shaw brachte den einzigen Treffer am Abend.

Für den Aufreger des Abends sorgte derweil ein Zusammenprall zwischen Chris Smalling und Lionel Messi, woraufhin der Barca-Superstar blutend zu Boden ging und kurz behandelt werden musste. "Er weiß, dass es ein Unfall war", versuchte Smalling den Vorfall im Anschluss herunterzuspielen.

Gelingt es Barcelona, mithilfe des Auswärtssiegs im Hinspiel, den Einzug ins Halbfinale klarzumachen, oder schaffen die Red Devils die Sensation im Camp Nou?

Champions-League-Viertelfinale: In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo und wie das Rückspiel zwischen Barcelona und Manchester United im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist. Darüber hinaus gibt es hier die Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

FC Barcelona vs. Manchester United: Das Champions-League-Viertelfinale im Überblick

Duell FC Barcelona - Manchester United Datum Dienstag, 16. April, 21 Uhr Ort Camp Nou, Barcelona ( ) Zuschauer 99.354 Aufstellungen Hier entlang!

Manchester United vs. FC Barcelona heute live im TV sehen: So geht's

Showdown im Viertelfinale der Champions League: Der FC Barcelona empfängt Manchester United. Um die Königsklasse live verfolgen zu können, gibt es in dieser Saison mehrere Möglichkeiten, denn die Übertragungsrechte werden zwischen Sky und DAZN mithilfe eines Picking-Systems aufgeteilt.

Während das Hinspiel in Amsterdam bei DAZN ausgestrahlt wurde, ist der Pay-TV-Sender Sky nun für das Rückspiel verantwortlich.

Barcelona vs. Manchester United heute live im TV bei Sky anschauen

Das Aufeinandertreffen zwischen Barca und ManUnited wird heute live und exklusiv im TV bei Sky ausgestrahlt - und zwar bei Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD ,

Die Vorberichterstattung aus dem Studio beginnt bereits um 19.30 Uhr. Dort werden Moderator Michael Leopold, die beiden Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer, sowie weitere Gäste die Ausgangslage vor dem heutigen Champions-League-Abend diskutieren. Um 21 Uhr erfolgt dann der Übertragungsbeginn im Camp Nou in Barcelona.

Neben dem Einzelspiel gibt es noch die Möglichkeit, das Kräftemessen zwischen Barca und Manchester United in der CL-Konferenz zu verfolgen. Dort wird abwechselnd aus Barcelona sowie vom Parallelspiel in Turin zwischen Juve und berichtet.

Barcelona vs. Manchester heute live im Free-TV sehen: Geht das?

Leider gibt es eine schlechte Botschaft für all diejenigen, die sich die Begegnung kostenlos im Free-TV anschauen möchten: Die Champions League kann in der Saison 2018/19 nicht im Free-TV verfolgt werden. Weder ARD noch ZDF , Sat1 oder RTL sind im Besitz der Übertragungsrechte der Königsklasse.

Folglich benötigt man eine Mitgliedschaft bei Sky, um die Begegnung zwischen Barcelona und Manchester in voller Länge miterleben zu können.

Manchester United vs. FC Barcelona heute im LIVE-STREAM sehen: So funktioniert's

Wer die Partie zwischen Barcelona und Manchester United via LIVE-STREAM verfolgen möchte, kann dies natürlich auch tun. Dabei stehen Euch folgende Optionen zur Auswahl:

FC Barcelona vs. Manchester United heute im LIVE-STREAM bei Sky Go

Da der Pay-TV-Sender Sky in im Besitz der exklusiven Übertragungsrechte der Partie zwischen Barca und Manchester United ist, kann das Spiel nur dort verfolgt werden. Parallel zur TV-Übertragung bietet der Sender einen LIVE-STREAM an, der mithilfe von Sky Go abgerufen werden kann.

Um Zugriff auf Sky Go zu erhalten, muss man über eine Mitgliedschaft bei Sky verfolgen. Sofern diese erworben wurde, erhält jeder Kunde Zugangsdaten, womit man sich auf der Streamingplattform anmelden kann.

Die Kommentatoren, Moderatoren und Experten im LIVE-STREAM sind exakt die gleichen wie bei der TV-Übertragung.

FC Barcelona vs. Manchester United heute live im Stream bei Sky Ticket

Wer keine langfristigen Vertragsbindungen eingehen möchte, hat bei Sky noch eine andere Möglichkeit, beim Aufeinandertreffen zwischen Barca United live dabei zu sein: Mit dem Sky Ticket kann das Spiel auf eine andere Art und Weise gestreamt werden.

Mithilfe dieses Angebots, welches aktuell für 9,99 Euro im Monat zu erstehen ist, erhält man einen vorübergehenden Zugang zu den LIVE-STREAM. Im Anschluss kostet Sky Ticket für das Sport-Angebot monatlich 29,99 Euro.

FC Barcelona vs. Manchester United heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen - geht das?

Wie bereits erwähnt, teilen sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte an der Champions League. Am heutigen Abend hat das zur Folge, dass Sky die exklusiven Rechte am Spiel in Barcelona besitzt. Somit kann die Partie nur beim Pay-TV-Sender in voller Länge mitverfolgt werden.

DAZN hat im Umkehrschluss das Parallelspiel zwischen und Ajax Amsterdam live und in voller Länge im Angebot.

Aufstelllung Barcelona:

Ter Stegen - Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba - Busquets, Rakitic, Arthur - Messi, Coutinho, Suarez

Aufstellung Manchester United:

De Gea - Jones, Smalling, Lindelöf, Young - McTominay, Fred, Pogba - Lingard, Martial, Rashford

FC Barcelona vs. Manchester United: Die Highlights der Champions League auf DAZN schauen

Wer nicht live mit von der Partie war, kann sich im Anschluss die besten Szenen von Barcelona vs. Manchester United auf DAZN anschauen. Dort werden die Höhepunkte bereits kurze Zeit nach Abpfiff zur Verfügung gestellt.

Wer es also nicht geschafft hat, das Kräftemessen zwischen Barca und United live im TV oder LIVE-STREAM zu sehen, kann das dort problemlos nachholen.

Hier gelangt Ihr direkt zu DAZN und einem Gratismonat , mit dem Ihr das Spiel, die Highlights oder auch das Re-Live kostenfrei ansehen könnt.

FC Barcelona vs. Manchester United heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer das Spiel nicht im TV oder LIVE-STREAM verfolgen kann, muss trotzdem nicht gänzlich auf die Begegnung verzichten. Um nichts vom Spielgeschehen zu verpassen, könnt Ihr die Begegnung auch im LIVE-TICKER von Goal zu Barca vs. Manchester United verfolgen.

Die Vorberichterstattung beginnt dort bereits 40 Minuten vor dem Anpfiff. Um 21 Uhr geht's dann los mit dem Spiel. Von hier ab dürft Ihr Euch dann auf spannende Schilderungen freuen - Tore, Großchancen, Karten, Wechsel, und vieles mehr.