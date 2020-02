FC Barcelona: Lionel Messi mit längster Torlos-Serie seit sechs Jahren

Messi ist für seine Torgefahr bekannt. Doch derzeit will der Ball nicht ins Tor, der Argentinier wartet schon seit vier Ligaspielen auf einen Treffer.

Längste Durststrecke seit sechs Jahren: Weltfußballer Lionel Messi vom hat erstmals seit Januar 2014 wieder in vier aufeinanderfolgenden Spielen in nicht getroffen.

Der argentinische Ausnahmespieler schaffte es auch beim 2:1-Heimerfolg Barcas über den FC Getafe nicht, das Runde ins Eckige zu bringen. Zuvor war dem Argentinier dies bereits in den Ligaspielen gegen den , und nicht gelungen. Vor sechs Jahren blieb der Superstar der Katalanen dann gar acht Pflichtspiele ohne eigenen Treffer.

FC Barcelona: Lionel Messi glänzte zuletzt als Vorbereiter

Auch wenn dem 32-Jährigen zuletzt das Abschlussglück fehlte, so kann sich seine Bilanz in der Saison 2019/20 doch sehen lassen. Messi steuerte in 19 Ligaspielen 14 Treffer und zwölf Vorlagen bei.

Mehr Teams

In den vergangenen drei Spielen legte der sechsfache Ballon-d'Or-Gewinner sechs der sieben Blaugrana-Tore auf.