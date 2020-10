FC Barcelona - Ronald Koeman kritisiert Lionel Messi: "Könnte besser spielen"

Lionel Messis Leistungsdaten in der noch jungen Saison sind durchwachsen. Sein Trainer sieht das auch so, rechnet aber bald mit Besserung.

Ronald Koeman, Cheftrainer des , sieht Superstar Lionel Messi in der aktuellen Saison bislang nicht an seinem Leistungsmaximum. “Vielleicht könnten Messis Leistungen im Moment besser sein“, erklärte der Niederländer im Gespräch mit der Sport.

Gleichzeitig betonte der 57-Jährige, dass der Argentinier, der im vergangenen Sommer öffentlich seinen Abschied forciert hatte, dennoch alles geben würde. “Er ist glücklich, er arbeitet hart und er möchte Kapitän dieser Mannschaft sein“, ergänzte Koeman: “Ich habe keine Zweifel an seinen Leistungen und wir werden ihn in den nächsten Spielen sicher wieder zur Höchstform bringen.“

FC Barcelona: Lionel Messi mit bislang nur einem Saisontor

Der sonst so treffsichere Messi erzielte in bislang vier Ligapartien lediglich einen Treffer - ein verwandelter Elfmeter beim 4:0-Sieg gegen Villarreal. Für Koeman allerdings kein großes Problem. “Ich habe nicht eine einzige Beschwerde. Er hat auch etwas Pech gehabt, als er den Pfosten getroffen hat. In einem anderen Spiel wäre es ein Treffer gewesen“, verteidigte er seinen Schützling.

Die Blaugrana liegen derzeit mit sieben Punkten auf Rang 13 der -Tabelle. Am Dienstag wartet zum Champions-League-Auftakt Ferencvaros Budapest (21 Uhr im LIVE-TICKER), ehe es am Samstag zum prestigeträchtigen Clasico gegen kommt (16 Uhr im LIVE-TICKER und auf DAZN).