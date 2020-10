FC Barcelona gegen Ferencvaros Budapest heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Lionel Messi empfängt mit dem FC Barcelona den krassen Außenseiter Ferencvaros Budapest. Die Ungarn stehen erst zum zweiten Mal in der Gruppenphase.

Am 1. Spieltag der neuen Champions-League-Saison trifft der auf Ferencvaros Budapest. Die Partie wird um 21 Uhr im Camp Nou angepfiffen.

Für die Gäste aus Ungarn ist dieses Spiel sicherlich eines der größten in der bisherigen Vereinsgeschichte. In einer Gruppe mit Barcelona, und hat man auch nur Außenseiterchancen. Immerhin dürfen die Jungs zwei Mal gegen Superstar Lionel Messi spielen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo FC Barcelona gegen Ferencvaros Budapest heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Mannschaften.

FC Barcelona gegen Ferencvaros Budapest heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Daten zur

Wettbewerb : Champions League (1. Spieltag)

: Champions League (1. Spieltag) Datum : Dienstag, 20. Oktober 2020

: Dienstag, 20. Oktober 2020 Uhrzeit : 21 Uhr

: 21 Uhr Ort: Camp Nou

FC Barcelona gegen Ferencvaros Budapest heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte

In dieser Saison haben erneut Sky und DAZN die Übertragungsrechte der Champions League erwerben können. Gleichzeitig bedeutet das, dass es die Königsklasse wieder mal nicht im Free-TV zu sehen gibt.

FC Barcelona gegen Ferencvaros Budapest heute live im TV: So geht's

Sky darf Barca gegen Budapest heute nur in der Konferenz zeigen, die Rechte am Einzelspiel hat DAZN erhalten. Sky geht mit der Konferenz ab 21 Uhr auf Sky Sport 1 auf Sendung, unter anderem gibt es neben Barca auch Juventus und Chelsea zu sehen.

Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen Sky-Receiver besitzen. Alle weiteren Infos dazu bekommt Ihr hier.

FC Barcelona gegen Ferencvaros Budapest im LIVE-STREAM sehen

DAZN zeigt Barcelona gegen Budapest heute live und über die vollen 90 Minuten. Uwe Morawe ist Euer Kommentator, als Experte kommt Sebastian Kneißl zum Einsatz. Der Stream wird gegen 20.50 Uhr online gehen. Als Neukunde ist der erste Monat des Abonnements von DAZN kostenlos.

FC Barcelona gegen Ferencvaros Budapest kostenlos im LIVE-STREAM: Der DAZN-Gratismonat macht's möglich

Über die DAZN-App könnt Ihr die Königsklasse ganz entspannt von überall aus verfolgen, Ihr benötigt nur eine stabile Internetverbindung. Dabei spielt das mobile Endgerät keine Rolle, die App ist unter anderem für das Smartphone, das Tablet, den Laptop, die PS4 oder die X-Box kompatibel.

Für Neukunden ist der erste Monat sogar gratis. Das heißt: Wenn Ihr Euch jetzt anmeldet, seht Ihr Barca gegen Ferencvaros heute kostenlos im LIVE-STREAM!

Hier haben wir die wichtigsten Links zum kostenlosen Download der DAZN-App

FC Barcelona gegen Ferencvaros Budapest heute im LIVE-STREAM (nur Konferenz): Sky Go, Sky Ticket

Die Sky-Kunden unter Euch können die Konferenz natürlich auch im Stream verfolgen, das geht entweder über Sky Go oder über Sky Ticket. Beide Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store.

Sky Go ist in jedem Abo-Paket enthalten, als Kunde habt Ihr also zu jeder Zeit Zugriff auf die App. Sky Ticket ist für Zuschauer gedacht, die die CL nicht verpassen wollen, Sky allerdings auch nicht langfristig abonnieren möchten. Wie viel Sky Ticket kostet, erfahrt Ihr hier.

FC Barcelona gegen Ferencvaros Budapest heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

FC Barcelona gegen Ferencvaros Budapest: Die Champions League im LIVE-TICKER verfolgen

Über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr immer auf dem neusten Stand, was das Ergebnis aus Barcelona und die Resultate der gesamten Champions League betrifft. Fast in Echtzeit bekommt Ihr alles Wissenswerte zum Spiel geliefert – schaut mal rein!

FC Barcelona gegen Ferencvaros Budapest heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Falls Ihr das Spiel verpassen solltet, könnt Ihr Euch nur 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Partie auf DAZN anschauen.

DAZN hat zur Zeit einiges im Programm. Nach dem Probemonat kostet das Portal 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

FC Barcelona gegen Ferencvaros Budapest heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

FC Barcelona ...gegen... Budapest Ronald Koeman Trainer Sergiy Rebrov 878,5 Mio. Euro Marktwert 24,2 Mio. Euro Lionel Messi (100 Mio. Euro) wertvollster Spieler Oleksandr Zubkov (2 Mio. Euro)

FC Barcelona gegen Ferencvaros Budapest heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick