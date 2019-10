Bananenschalen, leere Flaschen, überfüllte Mülleimer: So übel hinterließ Barca seine Kabine bei Slavia Prag

Videos von der Gästekabine des nach dem Champions-League-Spiel bei Slavia Prag am Mittwoch (2:1) werfen so gar kein gutes Licht auf den amtierenden spanischen Meister. Denn Barca ließ den Umkleideraum ziemlich verwüstet zurück.

📹 [MD] | Videos released by Betevé's 'La Portería' program shows the FC Barcelona's locker room conditions at the Eden Arena in Prague after the victory (1-2) against the Slavia Prague.



Més que un club?🤔pic.twitter.com/DFd3svdQMX