Nach Piqué-Rücktritt: FC Barcelona will wohl Chelseas Jorginho im Januar verpflichten

Eigentlich wollte Barça Chelseas Jorginho im Sommer ablösefrei verpflichten, um Geld zu sparen. Dieser Plan könnte nun verworfen werden.

WAS IST PASSIERT? Es war wohl DIE Meldung der Woche: Gerard Piqué gab sein Karriereende beim FC Barcelona bekannt. Das sorgt dafür, dass die Katalanen überraschenderweise etwas Geld auf der hohen Kante haben. Und das soll offenbar direkt wieder ausgegeben werden - und zwar für Chelseas Jorginho.

Laut aktuellen Berichten spart Barcelona durch das Karriereende von Piqué - der dem Verein auch noch ordentlich Geld erlässt - rund 50 Millionen Euro. Eigentlich wollte Barça im kommenden Jahr den Fokus auf ablösefreie Spieler im Sommer legen, um Verstärkungen an Land zu ziehen.

Jorginho würde perfekt in dieses Raster passen, sein Vertrag beim FC Chelsea läuft im Sommer 2023 aus. Doch scheinbar will Barça schon im Januar-Transferfenster Geld für ihn auf den Tisch legen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie der Mirror berichtet, möchten die Katalanen in der anstehenden Transferperiode zwei Spieler verpflichten. Barça-Coach Xavi wünscht sich nach dem Piqué-Rücktritt einen Innenverteidiger, Íñigo Martinez von Bilbao gilt hier als Favorit. Und auch das Interesse an Jorginho sei enorm groß.

So groß, dass Barcelona für den 30-Jährigen angeblich alle Sparvorsätze über Bord werfen und im Winter Geld für ihn ausgeben würde.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Barcelona soll bereit sein, Chelsea im ersten Angebot umgerechnet rund 25 Millionen Euro für den Italiener anzubieten. Bonuszahlungen sollen ebenfalls noch dazukommen - in welcher Höhe, das ist nicht bekannt. Auf jeden Fall viel Geld, wenn man bedenkt, dass Jorginho im Sommer ablösefrei zu haben wäre.

Jorginho soll einen Vertrag über zweieinhalb Jahre bei den Katalanen bekommen. Sein Arbeitspapier würde dann bis Sommer 2025 laufen.

WIE GEHT ES WEITER? Barças Interesse an Jorginho ist schon länger bekannt, der Spieler soll unbedingt nach Spanien wechseln. Der FC Chelsea möchte aber am liebsten mit dem Mittelfeldspieler verlängern und ihn langfristig binden.

Laut dem Bericht des Mirror habe der Agent von Jorginho vergangene Woche behauptet, dass sein Klient an der Stamford Bridge bleiben möchte, eine Einigung sei aber noch nicht erzielt worden. Jorginho selbst sagte, dass er bis spätestens Dezember oder Januar Klarheit über seine berufliche Zukunft haben möchte.