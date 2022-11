FC Barcelona: Gerard Piqué gibt Karriereende bekannt

Überraschendes Karrieende: Gerard Piqué hat verkündet, dass er am Samstag gegen Almeria sein letztes Spiel für den FC Barcelona bestreiten wird.

WAS IST PASSIERT? Abwehrspieler Gerard Piqué vom FC Barcelona hat sein Karriereende bekanntgegeben. Dies teilte der 35-jährige Spanier am Donnerstagabend offiziell in den Sozialen Medien mit.

WAS WURDE GESAGT? "In den vergangenen Wochen haben viele Leute über mich geredet - jetzt rede ich selbst", sagte der 35-Jährige. "Ich wollte nie Fußballer werden. Ich wollte Barca-Spieler werden. Was hätte der kleine Gerard wohl gedacht, wenn er gewusst hätte, dass sich alle seine Träume erfüllen werden? Dass er jede denkbare Trophäe gewinnen würde? Dass er Europa- und Weltmeister werden würde?"

Nun habe er sich entschieden, "diese Reise zu einem Ende zu bringen. Ich habe immer gesagt, es werde für mich nach Barca keine andere Mannschaft geben. Und dabei bleibt es."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag des 102-maligen spanischen Nationalspielers bei den Katalanen läuft eigentlich noch bis 2024. In der laufenden Spielzeit hat Piqué seinen Stammplatz aber verloren und kommt nur noch sporadisch zum Einsatz. Womöglich auch ein Grund für sein überraschendes sofortiges Karriereende, nachdem es zuletzt noch Meldungen gab, er stünde in Spaniens vorläufigem WM-Aufgebot.

DIE REAKTIONEN:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Piqué wurde in Barcelonas Jugendakademie La Masia ausgebildet. Von 2004 bis 2006 spielte er für Manchester United. Nach einer zwischenzeitlichen Leihe zu Real Saragossa kehrte Piqué 2008 zum FC Barcelona zurück. In seiner Karriere gewann er insgesamt viermal die Champions League und stand 615-mal für die Blaugrana auf dem Platz.