FC Barcelona: Ivan Rakitic kann sich Wechsel in MLS vorstellen

Barca-Star Ivan Rakitic schwärmt von der amerikanischen Major League Soccer und kann sich offenbar einen Wechsel in jene MLS vorstellen.

Mittelfeldspieler Ivan Rakitic vom hat sich gegenüber einem Wechsel in die nordamerikanische offen gezeigt. "Vielleicht ruft mich ja Beckham an", scherzte der kroatische Vizeweltmeister bei ESPN.

Beckham ist mittlerweile Klubbesitzer in Miami und wollte in der Vergangenheit immer wieder große Namen über den großen Teich locken. Der Vormarsch der Liga ist auch Rakitic nicht verborgen geblieben.

Ivan Rakitic schwärmt von der MLS

"Man sieht, dass der Fußball in den Vereinigten Staaten Jahr für Jahr mehr Aufmerksamkeit generiert", erklärte Rakitic. "Heutzutage kann man sich ein MLS-Spiel ansehen und auch sagen: 'Oh ja, das will ich sehen!'."

Mehr Teams

Der Vertrag des 32-Jährigen bei den Katalanen läuft noch bis 2021, in der jüngeren Vergangenheit stand immer wieder mal ein Abschied im Raum. Für die kommende Saison hat sich Barca im zentralen Mittelfeld zudem bereits verstärkt.