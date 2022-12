FC Barcelona: Ex-Profi Gerard Piqué verzockt 100.000 Euro bei Poker-Turnier

Gerard Piqué hat seine Karriere beendet und dementsprechend Zeit für andere Dinge. Beim Pokern hatte er jüngst aber wenig Erfolg.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige Star des FC Barcelona, Gerard Piqué, hat bei einem Poker-Turnier eine Summe in Höhe von 100.000 Euro verzockt.

Auf der European Poker Tour kaufte sich der Spanier zweimal für 50.000 Euro beim Super High Roller Event ein, blieb beide Male aber ohne Gewinn. Insgesamt wurden 55 Entries registriert, sodass ein Gesamtpool von stolzen 2.668.050 Euro ausgespielt wurde.

WAS IST DER HINTERGRUND? Piqué hatte in der Vergangenheit schon an diversen Poker-Turnieren teilgenommen. Im Jahr 2019 verpasste er es, Poker-Champion zu werden und wurde Zweiter beim 25.000 Euro High Roller Event der EPT.

Erst vor kurzem hatte der 35-Jährige seine aktive Fußballer-Karriere beendet. In 14 Jahren absolvierte er insgesamt 616 Pflichtspiele für den FC Barcelona. Für die spanische Nationalmannschaft stand er 102-mal auf dem Rasen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

DAZN

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Piqué spielte mit Ausnahme der Zeit zwischen 2004 und 2008 in seiner gesamten Laufbahn für Barcelona. Für die Katalanen bestritt er 616 Pflichtspiele und gewann 31 Titel.