FC Barcelona, Korruption und das "Barcagate": Fragen und Antworten zur Razzia und der Verhaftung von Bartomeu

Beim FC Barcelona sind von der katalanischen Polizei Razzien durchgeführt worden, Ex-Präsident Bartomeu wurde verhaftet. Die Fragen und Antworten.

HINTERGRUND

Sechs Tage vor der Präsidentenwahl beim FC Barcelona erschüttert eine Razzia in den Büroräumen und die Festnahme von hochrangigen Mitarbeitern und Ex-Präsident Josep Bartomeu den Klub in seinen Grundfesten. Was waren die Gründe der Razzia, was wird den Funktionären vorgeworfen und was sagt Präsidentschaftskandidat Joan Laporta? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Ereignissen am Montag.

FC Barcelona: Was ist passiert?

Die katalanische Polizei hat am Montagmorgen eine Razzia beim FC Barcelona und in einigen Privathäusern durchgeführt und unter anderem Ex-Präsident Josep Maria Bartomeu festgenommen. Neben Bartomeu sollen nach Informationen von Goal und SPOX auch Barca-Geschäftsführer Oscar Grau, Roman Gomez Ponti (Leiter der Rechtsabteilung) und Jaume Masferrer (Berater von Bartomeu) verhaftet worden sein. Grund für die Razzia, die von Beamten der Abteilung für Finanzkriminalität geleitet wurde, waren Ermittlungen wegen des sogenannten "Barcagate".

Die Beamten ermitteln wegen Korruption im Zusammenhang mit einer mutmaßlich von hochrangigen Barca-Funktionären in Auftrag gegebenen Social-Media-Schmutzkampagne gegen ehemalige Stars und Funktionäre des FC Barcelona. Ein Verdacht lautet, der Klub habe für diese Kampagne, die schließlich im Rücktritt Bartomeus gemündet hatte, einen sechsmal höheren Preis als marktüblich gezahlt.

Die vorläufig festgenommenen Funktionäre und Ex-Präsident Bartomeu sollen im Laufe des Tages vernommen werden. Es wird erwartet, dass der Haftbefehl nach ihren Aussagen wieder aufgehoben wird.

Der FC Barcelona erklärte, die von den Behörden im Rahmen der Untersuchung der Geschäftsräume angeforderten Unterlagen bezögen sich ausschließlich auf die laufenden Untersuchungen und bot den Behörden uneingeschränkte Kooperation an. Ansonsten verwies Barca auf die Unschuldsvermutung.



Quelle: imago images / Agencia EFE

FC Barcelona: Was ist "Barcagate"?

Am 17. Februar 2020 enthüllte Cadena Ser, dass hochrangige Funktionäre des FC Barcelona rund um den damaligen Präsidenten Bartomeu die Online-Marketing-Firma "I3 Ventura" für eine Millionensumme damit beauftragt hatten, Kritiker an der Vereinsführung, darunter auch eigene Spieler wie Superstar Lionel Messi, Xavi und Ex-Trainer Pep Guardiola, in den sozialen Medien zu diffamieren, um so die Vereinsführung in der Öffentlichkeit zu stärken.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit Monaten, bereits im Juli waren Beamte der Mossos d'Esquadra am Camp Nou erschienen, um die Herausgabe von Unterlagen anzufordern. Barca ließ Medienberichten zufolge mehrere Termine verstreichen, um die Unterlagen zu liefern. Mit der Razzia könnte die Herausgabe der Unterlagen nun erzwungen worden sein.

Verwickelt in die Auftragserteilung zur Schmutzkampagne soll unter anderem Bartomeus rechte Hand Jaume Masferrer gewesen sein. Masferrer gehört zu den vorläufig Festgenommenen vom Montag. Masferrer hatte seine Aufgaben zwischenzeitlich ruhen lassen, sie aber auf Initiative von Bartomeu wieder aufgenommen. Auch die Kündigung von Lionel Messi per Burofax nach dem 2:8 im Champions-League-Finalturnier in Lissabon gegen den FC Bayern stand zumindest indirekt in Verbindung zu "Barcagate".

"Es ist eine Barbarei, dass mein Klub Geld ausgibt, um uns zu kritisieren", hatte Barelonas Abwehrchef Gerard Pique im Oktober in einem vielbeachteten Interview La Vanguardia gesagt und Bartomeu angegriffen. Der damals noch amtierende Präsident Bartomeu habe ihm gesagt, er habe von der Affäre nichts gewusst.

"Ich habe es geglaubt. Doch nach all dem ist die Person, die dafür zuständig war, immer noch beim Klub angestellt", hatte Pique gesagt. Für den von rund 20.000 Mitgliedern angestrengten Misstrauensantrag gegen das Präsidium um Bartomeu zeigte Pique Sympathien.

Am 27. Oktober trat der seit 2014 amtierende Präsident Bartomeu zurück. Zuvor hatte er noch versucht, das Referendum gegen sich mit Verweis auf die Corona-Pandemie verschieben zu lassen. Bartomeu hinterließ einen Schuldenberg von mehr als einer Milliarde Euro, die kurzfristigen Verbindlichkeiten liegen laut des vom Klub im Januar veröffentlichten Finanzberichts bei 730,6 Millionen Euro.

ℹ️ Official statement from FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 1, 2021

FC Barcelona: Wie geht es weiter?

Kommenden Sonntag (7. März) dürfen die Mitglieder des FC Barcelona nun den neuen Präsidenten wählen. Die Wahl war ursprünglich bereits für den 24. Januar geplant, musste aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Die Mitglieder können sowohl per Briefwahl, als auch persönlich in verschiedenen Wahllokalen in ganz Katalonien abstimmen. Zur Wahl zugelassen wurden drei Kandidaten: