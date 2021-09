Champions League Auftakt! Heute empfängt der FC Barcelona den FC Bayern München. Goal liefert alle Infos zur Übertragung im TV und STREAM.

Die Champions League ist zurück und lässt Fußballherzen höher schlagen! Am Dienstagabend startet der höchste europäische Wettbewerb direkt mit einem Kracher: FC Barcelona gegen den FC Bayern München! Der Anpfiff im Camp Nou ertönt um 21:00 Uhr.

Wir erinnern uns: Das letzte Mal als die Partie in der Champions League zwischen den Katalanen und dem FC Bayern anstand, ist es zu einem legendären Ergebnis gekommen. Der FC Bayern konnte das Viertelfinale der Saison 2019/20 für sich entscheiden und der Rest ist Teil der Geschichte des Münchner Vereins.

Fast immer verspricht die Partie der Blaugrana gegen die Bayern in der Champions League ein Spektakel. Wird das auch heute ohne den ehemaligen Superstar Lionel Messi so sein? Goal erklärt alles rund um die Aufstellungen und die Übertragung der Partie live im TV und STREAM.

Champions League heute live im TV, STREAM und TICKER: FC Barcelona vs. FC Bayern München - Die Daten zum Spiel

Wettbewerb UEFA Champions League | 1. Spieltag Begegnung FC Barcelona | FC Bayern München Anpfiff 14. September | 21.00 Uhr Ort Camp Nou | Barcelona

FC Barcelona vs. FC Bayern München heute live: Wird die Champions League heute im Free-TV übertragen?

In allen wichtigen europäischen Ligen hat die neue Saison bereits begonnen. Was könnte Fußballfans weltweit nun noch glücklicher machen? Richtig, heute startet auch die Champions League in den ersten Spieltag und das direkt mit einer Begegnung, die es in sich hat!

Leider müssen wir Euch bereits jetzt mitteilen, dass das Spiel der Bayern in Barcelona nicht im Free-TV zu sehen ist. Ihr fragt Euch nun, wo das Spiel heute live zu sehen ist? Dann seid Ihr hier genau richtig! Es gibt eine Möglichkeit, den heiß ersehnten Auftakt der Champions League heute live und in voller Länge zu verfolgen.

Wollt ihr erfahren, wo auch Ihr heute mitfiebern könnt, dann lest jetzt weiter!

Willkommen auf dem Rasen an der Säbener! 👋



Marcel Sabitzer beginnt therapeutisches Laufen nach Adduktorenverletzung: https://t.co/UPLq334yOi pic.twitter.com/88MMMs0lK3 — FC Bayern München (@FCBayern) September 3, 2021

Champions League heute live auf Amazon Prime Video: FC Barcelona - FC Bayern München heute im STREAM verfolgen

Auf eine LIVE-Übertragung im Free-TV müssen Fans in dieser Saison bis zum Endspiel warten! Auch die Spiele der neuen CL-Saison können nur durch Bezahlung verfolgt werden. Die Übertragungsrechte gingen dieses Mal an DAZN und Amazon Prime Video. Sky verabschiedet sich daher zunächst aus der Übertragung des europäischen Wettbewerbs.

FC Barcelona - FC Bayern München heute im LIVE-STREAM auf Amazon sehen

Nun zur Antwort auf die Frage, wo das Spiel heute zu sehen ist: Amazon hat sich die Exklusivrechte für die Übertragung von insgesamt 16 Partien der Champions League in dieser Saison gesichert und dazu gehört auch das Spiel FC Barcelona vs. FC Bayern München!

Möchtet Ihr das Spiel heute sehen, ist eine Prime-Mitgliedschaft also zwingend erforderlich und auf der hauseigenen Streaming-Plattform könnt Ihr dem STREAM dann auf Eurem TV oder mobilen Geräten beiwohnen.

Die Mitgliedschaft bei Amazon Prime kostet 7,99 Euro pro Monat und ist jederzeit kündbar. Als Neukunde der Videoplattform könnt Ihr sogar zunächst einen kostenlosen Probemonat nutzen und seht das Spiel daher unter Umständen sogar vollkommen kostenlos! Hier kommt Ihr auf direktem Weg zum kostenlosen Probemonat.

Champions League 2021/2022 live sehen: DAZN zeigt 121 von 137 Spielen exklusiv

Alle Partien der Champions League, die Amazon Prime Video nicht überträgt, seht Ihr exklusiv auf DAZN und das ist eine ganze Menge! Insgesamt 121 von 137 möglichen Begegnungen findet Ihr ausschließlich beim Ismaninger Sportsender!

Auch bei DAZN könnt Ihr als Neukunde mit einem kostenlosen Probemonat starten! Ihr könnt anschließend aus zwei Vertragsmodellen wählen: Entweder das Jahresabonnement für 149,99 Euro - dies entspricht umgerechnet ca. 12,50 Euro pro Monat oder Ihr entscheidet Euch für die Monatsmitgliedschaft, die Euch etwas mehr Flexibilität bietet. Das Monatsabo kostet 14,99 Euro pro Monat.

Egal für welche Variante Ihr Euch entscheidet, die Sportereignisse auf DAZN könnt Ihr auf zahlreichen Geräten streamen. Eine Übersicht dazu findet Ihr in diesem Artikel.

Champions League heute live im TV und STREAM: FC Barcelona vs. FC Bayern München - die Aufstellungen

Aufstellung Barca:

Ter Stegen - Araujo, Pique, Garcia, Alba - De Jong, Busquets, Roberto - Pedri, De Jong, Memphis

Aufstellung FC Bayern München:

Neuer - Pavard, Upamecano, Süle, Davies - Goretzka, Kimmich - Musiala, Müller, Sane - Lewandowski

FC Barcelona vs. FC Bayern München heute live: Die Champions League im LIVE-TICKER bei Goal

Ihr habt Euren Probemonat auf Amazon Prime Video bereits aufgebraucht, oder habt keine Zeit das Spiel heute live im STREAM zu sehen?

Goal liefert Euch die Lösung! Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER verpasst Ihr definitiv nichts und werdet über alle Schlüsselszenen des Spiels informiert.

Hier geht's direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER auf Goal.com

Champions League heute live im TV, STREAM und TICKER: Die Übertragung von FC Barcelona vs. FC Bayern München in der Übersicht

Barca vs. FC Bayern München heute live: Der Vorbericht des SID

Pack ma's! Mit dem Kracher beim FC Barcelona beginnt für Julian Nagelsmann und Bayern München eine Reise, die erst in St. Petersburg enden soll - auf Europas Fußball-Thron.

Barcelona (SID) Beim Gedanken an den "silbernen Henkelpott" begannen Julian Nagelsmanns Augen zu leuchten. Der Champions-League-Pokal, betonte der Trainer von Bayern München, sei "der erstrebenswerteste Titel, den du haben kannst im europäischen Fußball". Seine Stars, ergänzte er, "haben alle Lust, den Titel wieder zu gewinnen" - und auch er selbst giert nach dem größten Ziel.

Auf der langen Reise zum Finale am 28. Mai 2022 in St. Petersburg stellt sich dem sechsmaligen Champion am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon) gleich der große FC Barcelona in den Weg. Barca, warnte Nagelsmann, sei auch ohne den abgewanderten Weltstar Lionel Messi "nicht zwingend schlechter geworden" und habe "immer noch Strahlkraft. Das ist eine Mannschaft, die um den Titel mitspielen kann".

Am Ende aber soll der "Heilige Gral" zum siebten Mal nach München gehen. Als Topfavoriten gelten Titelverteidiger FC Chelsea sowie die deutlich besser alimentierten Paris St. Germain und Manchester City. Aber, betonte Bayern-Boss Oliver Kahn, auch mit dem Münchner Kader sei es "möglich, die Champions League zu gewinnen". Corona-Loch hin, Transfer-Probleme her: Ziel und Anspruch des FC Bayern sei es, "in Europa zur absoluten Spitze zu gehören".

Der Vorstandschef freut sich "auf große Abende", für die Startphase formulierte er selbstbewusst das Ziel Gruppensieg. Das ist angesichts der weiteren Kontrahenten Benfica Lissabon und Dynamo Kiew realistisch, und auch Nagelsmann weiß um die Vorgabe. "We are all sitting in one boat", zitierte er grinsend den früheren EU-Kommissar Günther Oettinger, soll heißen: Auch er strebt nach maximalem Erfolg.

Doch Kapitän Manuel Neuer warnte: "Wir dürfen uns keinen Fehler erlauben." Barcelona lechzt nach der Revanche für das demütigende 2:8 im Viertelfinale 2020, das die Bayern auf dem Weg zum bislang letzten Triumph in der Königsklasse beflügelt hatte. Genau so wie die 40.000 Fans im Camp Nou, diesem "extrem geschichtsträchtigen Stadion in einer wunderbaren Stadt", wie Nagelsmann schwärmte.

Barca sei angesichts von 1,35 Milliarden Euro Schulden zwar "überhaupt kein Vorbild mehr", ätzte Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Und ohne Messi fehle die "Extravaganz", meinte Nagelsmann. Doch Barcelona, meinte Neuer vor dem "Kracher" zurückhaltend, "wird nie schwach sein. Wir haben höchsten Respekt".

Umso wichtiger ist es, dass die Bayern "mit der vollen Kapelle" (Nagelsmann) nach Spanien reisten. Weltfußballer Robert Lewandowski hat seine Adduktorenprobleme überwunden und spielte sich beim Abschlusstraining gut gelaunt mit Nagelsmann die Bälle zu. Kingsley Coman steht zumindest als Joker bereit, nur Corentin Tolisso fehlt. Ob Serge Gnabry (Rücken) spielen kann, entscheidet sich am Spieltag.

Dann wird auch Nagelsmann ein Kribbeln spüren. "Es ist etwas Besonderes, wenn die Hymne kommt", sagte er. Ein spezielles Outfit hat er sich jedoch nicht zurechtgelegt. "Es wird nicht extravagant, es wird extrem schlicht", sagte er lächelnd, "ich möchte nicht ablenken von den Stars auf dem Feld, da muss ich enttäuschen."

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen: