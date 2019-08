FC Barcelona schlägt den FC Arsenal bei Antoine Griezmanns Heimdebüt

Am Samstag feierte Antoine Griezmann vor 99.000 Zuschauern seine Premiere im Camp Nou. Gegen den FC Arsenal gelang Barca ein später 2:1-Sieg.

120-Millionen-Mann Antoine Griezmann hat im Trikot des spanischen Meisters ein erfolgreiches Heimdebüt hingelegt. Der Neuzugang von kam mit den Katalanen im mit knapp 99.000 Zuschauern nahezu ausverkauften Camp Nou bei der Gamper Trophy zu einem späten 2:1 (0:1)-Erfolg gegen Europa-League-Finalist .

Der ehemalige Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (36.) brachte die Gunners in Führung, die Gastgeber drehten das Spiel durch ein kurioses Eigentor von Ainsley Maitland-Niles (69.) sowie einen Last-Minute-Treffer von Luis Suarez (90.). Der ehemalige deutsche Nationalspieler Mesut Özil wurde bei den Londonern in der 73. Minute ausgewechselt, Shkodran Mustafi kam erst in der 87. Minute ins Spiel. Bei Barca wurde Superstar Lionel Messi geschont, der von Amsterdam gekommene Frenkie de Jong feierte ebenfalls seine Heimpremiere.

Der französische Weltmeister Griezmann war Mitte Juli nach einer wochenlangen Hängepartie zu den Blaugrana gewechselt, Ex-Klub Atletico legte allerdings Protest gegen die Rechtmäßigkeit des Transfers ein. Eine Entscheidung des spanischen Verbandes steht noch aus.