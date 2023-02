FC Barcelona: Fans wollen Trikot von Ansu Fati mit der Messi-Nummer 10 nicht kaufen

Beim FC Barcelona werden die Trikots von Ansu Fati mit der Nummer 10 selten verkauft. Vor Fati spielte Lionel Messi mit dieser Nummer bei Barça.

WAS IST PASSIERT? Einem Bericht der spanischen Zeitung Diario AS zufolge gehört beim FC Barcelona das Shirt von Ansu Fati nicht zu den sechs meistverkauften Trikots des Vereins. Die Fans entscheiden sich stattdessen am ehesten für Trikots von Gavi, Pedri oder Robert Lewandowski. Fati hatte das Trikot mit der Nummer 10 zur Saison 2021/22 vom zu Paris Saint-Germain gewechselten Superstar Lionel Messi übernommen.

WAS IST DER HINTERGRUND? In Anbetracht der finanziellen Lage, in der sich der katalanische Klub derzeit befindet, darf die Bedeutung der Trikotverkäufe nicht unterschätzt werden. Das Trikot mit der Nummer 10 hat sich aufgrund der vielen Stars, die es getragen haben, in der Vergangenheit immer als wichtiger Teil der Einnahmen des Vereins erwiesen.

Der erst 20 Jahre alte Fati hat mit Blick auf die vielen prominenten Träger der Nummer 10 bei Barça ein schweres Erbe angetreten. Vor Messi trugen auch Diego Maradona, Romario und Ronaldinho die Nummer bei den Katalanen.

Dem Bericht zufolge wird bei Barça vermutet, dass die schwachen Verkaufszahlen auch damit zu tun haben, dass Fati mit einem Wechsel im Sommer in Verbindung gebracht wird.

BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Fatis Vertrag läuft bis 2027, die festgeschriebene Ausstiegsklausel liegt bei einer Milliarde Euro.

In der laufenden Saison kommt Fati zwar bereits auf 31 Pflichtspieleinsätze, in denen er an neun Toren beteiligt war. Allerdings stand er dabei nur zweimal über die komplette Spielzeit auf dem Platz.

WIE GEHT ES WEITER? Da der Youngster unter Trainer Xavi keinen Stammplatz hat, kamen zuletzt immer wieder Gerüchte über einen Wechsel im Sommer auf. Zuletzt wurde auch über ein Interesse des FC Bayern München spekuliert.