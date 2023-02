FC Bayern München angeblich an Verpflichtung von Ansu Fati vom FC Barcelona interessiert

Gelingt dem FC Bayern der nächste große Transfercoup? Angeblich bemüht sich der Rekordmeister um Ansu Fati vom FC Barcelona.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München bastelt offenbar am nächsten großen Transfer. Laut der spanischen Zeitung Mundo Deportivo hat der deutsche Rekordmeister Interesse an einer Verpflichtung von Offensivstar Ansu Fati, der aktuell beim FC Barcelona unter Vertrag steht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dem Bericht zufolge ist vor allem Bayern-Trainer Julian Nagelsmann ein großer Bewunderer des 20-Jährigen. Die Bayern gehören demnach zu einem Kreis von mehreren Klubs, die die aktuelle Situation des spanischen Nationalspielers beobachten. Zuvor hatte bereits die spanische Sport berichtet, Manchester United habe seine Fühler nach Fati ausgestreckt.

Die Münchner sorgten zuletzt mit mehreren großen Transfers für Aufsehen, kurz vor Transferschluss im Januar zog Sportvorstand Hasan Salihamidzic Außenverteidiger João Cancelo von Manchester City an Land.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Fati galt einst als der kommende Superstar und stellte bei Barça zahlreiche Altersrekorde auf. Nach dem Abschied von Lionel Messi zu Paris Saint-Germain im Sommer 2021 erbte Fati sogar die legendäre Rückennummer '10'.

Doch zahlreiche Verletzungen ließen die Entwicklung des einstigen Wunderkindes stagnieren, aktuell ist er unter Trainer Xavi nur Rotationsspieler. In der laufenden Saison kommt er zwar bereits auf 30 Pflichtspieleinsätze, in denen er an neun Toren beteiligt war. Allerdings stand er dabei nur zweimal über die komplette Spielzeit auf dem Platz.

Fatis Vertrag in Barcelona läuft bis 2027, die festgeschriebene Ausstiegsklausel liegt bei einer Milliarde Euro. Allerdings ist fraglich, ob Barça im Fall der Fälle auf diese Summe bestehen würde. Der finanziell angeschlagene Klub wird sich auch im Sommer um Einnahmen bemühen müssen, bei einem lukrativen Angebot und einem Wechselwunsch des Angreifers könnte ein Transfer auch für eine deutlich niedrigere Summe über die Bühne gehen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Fati kam bereits als Neunjähriger in die legendäre Barça-Akademie La Masia und durchlief dort sämtliche Nachwuchsmannschaften.