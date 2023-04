FC Barcelona sucht offenbar externe Sponsoren, um Rückkehr von Lionel Messi zu finanzieren

Die Gerüchte um eine Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona wabern vermehrt durch das Camp Nou. Nun tritt Barcelona wohl aufs Gaspedal.

WAS IST PASSIERT? Die Gerüchte um eine Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona reißen nicht ab und auch die Verantwortlichen selbst gießen immer wieder Öl in das Gerüchte-Feuer. Nun suchen die Katalanen offenbar schon Sponsoren, um eine Finanzierung für einen Messi-Transfer zu bewerkstelligen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut dem Barcelona-nahen Journalisten Gerard Romero spricht der aktuelle Tabellenführer aus LaLiga mit wichtigen Sponsoren, um Messi ins Camp zurückzuholen, ohne dabei gegen das Financial Fair Play zu verstoßen. Die Investoren und Sponsoren können dazu beitragen, dass dieser Schritt möglich wird, indem sie sich darauf einigen, dass das mögliche niedrige Grundgehalt des Argentiniers durch einen Anteil an den von ihm erwirtschafteten Werbe-Gewinnen aufgestockt wird.

WIE GEHT ES WEITER? Der Vertrag des Argentiniers läuft im Sommer aus, die Fans von Paris Saint-Germain begleiten "La Pulga" lieber mit Buh-Rufen, anstatt ihn von einem Verbleib zu überzeugen. Auch die MLS macht sich Hoffnungen auf einen Mega-Wechsel. Wo es Messi selbst hinzieht, ist weiterhin unklar.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Auch im Alter von 35 Jahren präsentiert Messi in dieser Spielzeit weiterhin Wunderzahlen: In 33 Pflichtspielen kommt der Superstar auf 18 Tore und 17 Vorlagen.