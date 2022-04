Jahrhundertspiel, Teil 2: Nachdem Eintracht Frankfurt vor einer Woche dem FC Barcelona mit einer begeisternden Leistung ein 1:1 abgetrotzt hat, treten die Hessen heute mit einer ordentlichen Ausgangsposition zum Viertelfinalrückspiel der Europa League im Camp Nou an. Los geht es am Donnerstagabend um 21 Uhr.

Ansgar Knauff hatte die Eintracht vergangenen Donnerstag im heimischen Stadion kurz nach Wiederanpfiff mit einem traumhaften Tor in Führung gebracht. In der 66. Minute gelang Ferran Torres dann nach sehenswerter Kombination der Ausgleich.

Es ist also alles drin heute für die SGE, die trotz der klar zugunsten der Spanier verteilten Favoritenrolle natürlich vom Einzug ins Halbfinale träumt. "Zusammen mit den Fans wollen wir dort etwas Großes erreichen", sagte zum Beispiel SGE-Kapitän Sebastian Rode.

FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt live: Die Europa League heute im LIVE-TICKER

FC Barcelona - Eintracht Frankfurt Anpfiff: 21 Uhr Tore Aufstellung Barca ter Stegen - Mingueza, Araujo, Garcia, Alba - Busquets, Gavi, Pedri - Dembele, Torres, Aubameyang Aufstellung Frankfurt Trapp - Toure, Ndicka, Hinteregger - Knauff, Rode, Jakic, Kostic - Kamada, Lindström - Borre Gelbe Karten

Vor Beginn | Das Feiern werden sich die Frankfurt-Fans so oder so nicht nehmen lassen. Schon seit Wochenbeginn sind einige von ihnen in der Stadt, gestern und heute schwoll nun der Fan-Strom aus der Heimat noch einmal enorm an. Wie viele Tausend Fans wirklich in Barcelona sind, ist unklar. Die Schätzungen schwanken zwischen 10.000 und 30.000. Auch das ist sicher: Sie werden sich gleich im 95.000 Zuschauer fassenden Stadion lautstark bemerkbar machen.

Vor Beginn | Nach dem 1:1 im Hinspiel (Treffer durch Knauff für den Bundesligisten und Ferran Torres für die Spanier) sind die Chancen auf einen Triumph bei den Katalanen auf jeden Fall gegeben. Das Team von Trainer Oliver Glasner wird sich in diesem Viertelfinal-Rückspiel mit Sicherheit nicht verstecken. Ein Tor muss ja auf jeden Fall her - ob das, wenn es denn wirklich fällt, am Ende direkt fürs Weiterkommen reicht oder erst mal "nur" für die Verlängerung ... wer weiß?! Fest steht nur: Schießt die Eintracht heute keinen Treffer, endet die aktuelle Europa-League-Saison unmittelbar mit dem Schlusspfiff.

Vor Beginn | Spiel des Jahres oder des Jahrzehnts für die Frankfurter? Von wegen! Als Jahrhundertspiel ist die heutige Begegnung im Camp Nou in Barcelona ausgerufen worden von den Hessen. Spieler, Veramtwortliche und Fans - sie alle sind wie elektrisiert und träumen davon, heute gegen das große Barca ins Halbfinale der Europa League einzuziehen.

Vor Beginn | Tuta fehlt heute bei den Hessen nach seiner Gelb-Roten Karte aus dem Hinspiel. In der Abwehr übernimmt Toure seine Position. Djibril Sow ist trotz Knieblessur aus dem Freiburg-Spiel mit nach Barcelona geflogen, für einen Platz im Kader reichte es aber dann doch nicht. Kapitän Sebastian Rode wird ihn gleich ersetzen.

Vor Beginn | So geht die Frankfurter Eintracht in die Partie (3-4-3): Trapp - Toure, Hinteregger, Ndicka - Knauff, Jakic, Rode, Kostic - Lindström, Rafael Borre, Kamada. Trainer: Glasner.

Vor Beginn | Im Vergleich zum Hinspiel (1:1) vor einer Woche steht heute Mingueza in der Abwehr anstelle von Pique, der angeschlagen (Oberschenkel) nicht im Kader ist. Im Mittelfeld gibt es keine Veränderungen, im Angriff aber bekommt Dembele den Vorzug vor Traore (Bank). Memphis Depay war in Frankfurt nicht im Kader, er ist heute wieder eine Joker-Option.

Vor Beginn | Die Aufstellung der Gastgeber (4-3-3): Ter Stegen - Mingueza, Araujo, Garcia, Jordi Alba - Pablo Gaviria, Busquets, Pedri - Dembele, Aubameyang, Torres. Trainer: Xavi.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Europa League zum Viertelfinalrückspiel zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt.

Barcelona vs. Eintracht Frankfurt heute live im TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Barca:

ter Stegen - Mingueza, Araujo, Garcia, Alba - Busquets, Gavi, Pedri - Dembele, Torres, Aubameyang

Frankfurt setzt auf folgende Aufstellung:

Trapp - Toure, Ndicka, Hinteregger - Knauff, Rode, Jakic, Kostic - Kamada, Lindström - Borre

FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Barcelona gewann 14 der letzten 16 Heimspiele gegen deutsche Mannschaften in europäischen Wettbewerben (2N), allerdings ist dies das erste solche Spiel außerhalb der UEFA Champions League seit Januar 1998 - ein 2-0-Sieg Barcelonas im Finale des europäischen Supercups (Hinspiel) gegen Borussia Dortmund.

Eintracht Frankfurt ist seit neun Spielen gegen spanische Mannschaften in europäischen Wettbewerben ungeschlagen (5S 4U), inklusive der letzten vier auswärts (3S 1U) - in der vorherigen Runde dieser EL-Saison gab es einen 2-1-Auswärtssieg bei Real Betis.

Barcelona schied nur in einem der letzten sechs K.-o.-Duelle in europäischen Wettbewerben ohne Hinspielniederlage aus, und zwar im Halbfinale der UEFA Champions League 2018/19 gegen den späteren Sieger Liverpool (Hinspiel 3-0, Rückspiel 0-4).

Ferran Torres war in fünf Einsätzen für den FC Barcelona in europäischen Wettbewerben an vier Toren direkt beteiligt (zwei Tore, zwei Vorlagen), an mehr als jeder andere Barca-Spieler seit seinem Wechsel zu den Katalanen.

Filip Kostic von Eintracht Frankfurt legte in dieser Saison in der UEFA Europa League acht Torschüsse nach Carries (Ballführungen über 5+ Meter) auf, so viele wie kein anderer Spieler in diesem Wettbewerb.

Barcelona vs. Eintracht Frankfurt heute live im TICKER: Umschaltspiel der SGE beeindruckt Xavi

Trainer Xavi vom FC Barcelona hat das Gegenpressing und Konterspiel von Eintracht Frankfurt in höchsten Tönen gelobt. "Sie sind sehr stark im Umschaltspiel, das haben sie letzte Woche sehr gut gemacht", zeigte sich der Coach des spanischen Fußball-Spitzenklubs in der Pressekonferenz am Mittwoch beeindruckt. Auch im Rückspiel des Europa-League-Viertelfinals am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) erwarte er eine offensiv angreifende Eintracht.

Sein Team müsse sich der Intensität, dem Willen und der "riesigen Motivation" des Gegners entgegenstemmen. Dabei sei es am wichtigsten, die unnötigen Ballverluste aus dem Hinspiel (1:1) abzustellen. Ein Grund für die Unsauberkeit im eigenen Spiel sei aber der schlechte Zustand des Frankfurter Rasens gewesen. "Morgen wird der Rasen in einem Top-Zustand sein", prognostizierte der 42-Jährige.

Ob der angeschlagene Innenverteidiger Pique bei der Defensivarbeit helfen kann, ist noch ungewiss. Im vorläufigen Kader, den der Klub am Mittwoch bekannt gab, ist der 35 Jahre alte Routinier noch unter Vorbehalt gelistet.

Barcelona vs. Frankfurt heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Natürlich träumen sie bei Eintracht Frankfurt mal wieder von einer magischen Nacht. Und doch mag es einigen der rund 30.000 mitreisenden Fans vor dem zweiten Teil des "Jahrhundertduells" noch immer vollkommen surreal vorkommen, dass ihre SGE tatsächlich im altehrwürdigen Camp Nou gegen den Weltklub FC Barcelona um den Halbfinal-Einzug kämpft - vor Ehrfurcht aber erstarren die Europa-League-Experten keineswegs.

"Wir fahren dahin und schlagen die", versprach Sportvorstand Markus Krösche. Auch Nationaltorhüter Kevin Trapp will nicht nur über den gewaltigen Fußball-Tempel der Katalanen staunen. Es sei nicht so, "dass wir hergekommen sind, um uns das ein bisschen anzuschauen. Wir haben ein großes Ziel."

Das Viertelfinal-Rückspiel in Barcelona am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) elektrisiert die Massen. Da wären der starke Auftritt aus dem Hinspiel, das ermutigende 1:1 im eigenen Stadion oder die fast schon zur Gewohnheit gewordenen Europa-Partys der Eintracht in ihrem Lieblingswettbewerb - all das befeuert die Hoffnungen auf eine Sensation und das nächste Halbfinale nach 2019.

Tausende Frankfurter dürften die katalanische Metropole schon vor dem Anpfiff eines der größten Spiele der jüngeren Eintracht-Geschichte in einen Ausnahmezustand versetzen. "Zusammen mit den Fans wollen wir dort etwas Großes erreichen", sagte Kapitän Sebastian Rode. Dies sei eine "Extra-Motivation", betonte Krösche in der Bild-Zeitung, "diese Emotionen will und braucht jeder Spieler".

Zugleich forderte er von der Mannschaft, gegen den fünfmaligen Champions-League-Sieger aus Spanien "noch eine Schippe draufzulegen". Zumal die Chance auf den Coup größer kaum sein könnte. Mit dem Hinspiel-Ergebnis sei "alles drin", betonte Trainer Oliver Glasner - und erhielt Unterstützung von Trapp: "Wer jetzt nicht dran glaubt, ist fehl am Platz."

Doch die SGE benötigt einen Sahnetag - und muss hoffen, dass das Starensemble um Pierre-Emerick Aubameyang, Pedri oder Sergio Busquets die Aufgabe als lästige Pflicht angeht. Wie etwa in Frankfurt, als die Eintracht den haushohen Favoriten am Rande einer Niederlage hatte. In der Liga stolperte Xavis Team zuletzt in letzter Minute zu einem 3:2 beim Vorletzten UD Levante.

Aber auch die Frankfurter enttäuschten zwischen ihren beiden Highlightspielen. Durch die Niederlage gegen den SC Freiburg (1:2) versanken die Hessen endgültig im grauen Liga-Mittelmaß. Glasners Motto lautete daher: "Abschütteln, Kräfte sammeln" - und mit der besonderen Europacup-Vorfreude nach Barcelona reisen.

Die Qualifikation für eine weitere Saison in Europa scheint für Frankfurt schließlich nur noch über den europäischen Wettbewerb möglich. "Der kürzeste Weg ist, die Europa League zu gewinnen. Dann bist du in der Champions League nächstes Jahr", sagte Glasner.

Doch die Hürde könnte kaum höher sein. Im Camp Nou ist Barcelona eine Macht in Duellen mit deutschen Teams - nimmt man den FC Bayern heraus, gewannen die Katalanen zu Hause die vergangenen 17 Partien gegen Bundesligisten.

Dazu muss Glasner eine Alternative für den gesperrten Tuta in der Abwehr finden. Womöglich auch für Antreiber Djibril Sow, der beim Abschlusstraining wegen einer Kniezerrung fehlte. Und dennoch: "Es kann nur ein Ziel geben", sagte Glasner, "den Aufstieg ins Halbfinale".

FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER: Das Europa-League-Viertelfinale im Überblick