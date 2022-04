Am heutigen Donnerstagabend (14. April 2022) kommt es zum Rückspiel des Viertelfinales in der Europa League zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt.

Das Spiel wird um 21 Uhr im Camp Nou in Barcelona angepfiffen. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften unentschieden mit 1:1. Für die Mannschaften ist also noch alles drin, auch die Elf von Oliver Glasner hat noch gute Chancen, ins Halbfinale vorzustoßen. Ob es reichen wird, die Stars um Frenkie de Jong und Co. heute Abend zu besiegen, erfahren wir dann ab 21 Uhr.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Partie im Überblick

Begegnung FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb Europa League - Viertelfinale Anpfiff 14. April - 21 Uhr Spielort Camp Nou (Barcelona)

FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt heute live: Gibt es eine Übertragung im TV?

Ja, die gibt es. Verantwortlich für das Zeigen der Europa League ist der Free-TV-Sender RTL. Dort werden ausgewählte Spiele des Wettbewerbs gezeigt, unter anderem auch die heutige Partie zwischen Barcelona und Frankfurt. Ihr könnt also einfach ganz bequem um 20.15 Uhr einschalten und dann die Vorberichterstattung mit Moderatorin Laura Papendick und Experte Karl-Heinz Riedle bei RTL verfolgen.

Ab 21 Uhr übernehmen dann Marco Hagemann und Steffen Freund, wenn Barca vs. Frankfurt angepfiffen wird. Die Übertragung bei RTL ist natürlich völlig kostenfrei.

Getty Images

FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt heute live: Wo läuft das Spiel im LIVE-STREAM?

Parallel zur TV-Übertragung bietet Euch RTL auch einen LIVE-STREAM an. Dieser läuft allerdings nur auf der Plattform RTL+. Und um jetzt Zugriff auf diesen STREAM zu bekommen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo bei RTL+ abschließen. Dieses kostet Euch im günstigsten Fall 4,99 Euro pro Monat. Aber aufgepasst, es gibt auch die Möglichkeit einen kostenlosen Probemonat in Anspruch zu nehmen. Mehr Infos dazu und den Link zu RTL+ gibt es hier für Euch.

Neben einem gültigen Abo braucht Ihr natürlich auch noch ein internetfähiges Gerät, auf dem Ihr den LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Messi, Neymar und Mbappe live - nur bei DAZN

Die Europa League zeigt DAZN zwar nicht, dafür aber so ziemlich alles andere an Livesport. Beispielsweise seht Ihr dort den Großteil der Champions-League-Spiele, alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, sowie LaLiga, Serie A und die Ligue 1. Dazu kommen noch NBA, NFL, Tennis, Boxen und vieles mehr.

Kostenmäßig müsst Ihr bei DAZN mit 29,99 Euro monatlich im Monatsabo rechnen oder 24,99 Euro monatlich beim Jahresabo. Am günstigsten ist es, wenn Ihr Euch für die Einmalzahlung (274,99 Euro) des Jahresabos entscheidet.

Den Link zur Anmeldung bei DAZN gibt es hier.

Noch mehr Infos zu DAZN:

Getty Images

FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt heute live: Der LIVE-TICKER für die Partie

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Spielfeld etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für die Partie Barcelona vs. Frankfurt

FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.