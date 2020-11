FC Barcelona gegen Dynamo Kiew: Die Champions League im TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und in den Highlights

In der Gruppe G ist der FC Barcelona bisher das Maß aller Dinge. Goal zeigt, wie das Spiel der Champions League gegen Dynamo Kiew heute gezeigt wird.

Der spielt in der Gruppe G eine bislang makellose Champions-League-Saison, auch gegen soll das heute so bleiben. Anstoß im Camp Nou in Barcelona ist heute um 21:00 Uhr.

Zwei Spiele, zwei Siege - vor allem der Triumph über den Mitfavoriten dürfte für alle Fans des FC Barcelona besonders schön gewesen sein. Mit einem Sieg heute müsste im Anschluss schon sehr viel für die Katalanen schief gehen, damit sie sich nicht für die nächste Runde der qualifizieren.

Dabei sieht die Saison des FC Barcelona abseits der Champions League überhaupt nicht rosig aus: In ist man aktuell auf Rang 12, was trotz des verwirrenden Spielplans nicht das Ziel sein kann. Seit vier Spielen konnte man nicht mehr gewinnen, nach der 1:3-Niederlage im Clasico gegen folgte ein Unentschieden gegen .

Der heutige Gegner Dynamo Kiew war vergangene Woche kurz vor seinem ersten Sieg in der Champions League in dieser Spielzeit. Die Ukrainer verspielten allerdings eine 2:0-Führung, sodass das Spiel gegen Ferencvaros Budapest unentschieden endete.

Setzt sich der FC Barcelona standesgemäß durch oder kann der Gast aus Kiew Lionel Messi und Co. zum Straucheln bringen? Alles rund um die Übertragung der Champions League in TV und LIVE-STREAM erklärt Goal in diesem Artikel.

Quelle: Getty Images

FC Barcelona gegen Dynamo Kiew: Das ist die heutige Begegnung der Champions League

Begegnung: FC Barcelona - Dynamo Kiew

Wettbewerb: Champions League

Datum : 04.11.2020

Anpfiff : 21.00 Uhr

Schiedsrichter : Michael Oliver |

Ort: Camp Nou | Barcelona |

FC Barcelona - Dynamo Kiew: Die Champions League heute LIVE im TV sehen

Die schlechte Nachricht vorab: Das Spiel zwischen dem FC Barcelona und Dynamo Kiew wird heute nicht in voller Länge im TV übertragen. Grund dafür ist die Rechtevergabe der Übertragungen in : Kein TV-Sender, sei es im Free-TV oder Pay-TV, zeigte genug Interesse und bot genug Geld, um die Begegnung zwischen dem FC Barcelona und Dynamo Kiew komplett zu übertragen.

Ärgern solltet ihr euch allerdings nicht allzu lange, schließlich gibt es eine Möglichkeit, das Spiel trotzdem auf eurem Fernseher zu sehen - und das sogar kostenlos!

Der Smart TV rettet den Fußballabend: Mit DAZN Barcelona - Kiew verfolgen

Der Streamingdienst DAZN überträgt die Begegnung zwischen dem FC Barcelona und Dynamo Kiew. Zwar ist DAZN kein TV-Sender, weshalb man die Partie auch nicht über die klassischen Fernsehmethoden empfangen kann. Da DAZN seine Spiele aber im LIVE-STREAM überträgt, kann jeder Smart TV das Spiel zeigen.

Alles, was ihr für die DAZN-Übertragung am Smart TV braucht, sind die kostenlose App und ein gültiges Abonnement. Wie ihr dieses abschließt und alles weitere zu DAZN erklären wir in den folgenden Abschnitten.

FC Barcelona gegen Dynamo Kiew live bei DAZN: So läuft die Übertragung

Plattform : DAZN

: DAZN Beginn der Übertragung: Kurz vor Anpfiff

Kurz vor Anpfiff Kommentator : Max Siebald

: Max Siebald Experte: Sebastian Kneißl

Champions League: FC Barcelona - Dynamo Kiew im LIVE-STREAM verfolgen

Jetzt wissen wir also schon, dass das Spiel zwischen dem FC Barcelona und Dynamo Kiew im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen wird. Aber was ist DAZN überhaupt?

DAZN ist ein junger Streamingdienst aus Ismaning bei München, welcher in seiner kurzen Geschichte einen bemerkenswerten Aufstieg vollbringen konnte. Vier Jahre gibt es die Plattform erst, trotzdem ist DAZN die Nummer Eins, was Sportstreaming in Deutschland angeht.

Barca - Dynamo Kiew und noch viel mehr: So viel Sport zeigt nur DAZN

Dabei ist vor allem das Angebot einzigartig: Neben der Champions League werden auch , , LaLiga, englischer Spitzenfußball, , und viele weitere Ligen gezeigt - meistens exklusiv!

Dabei ist der Fußball nicht das einzige Gebiet, auf dem DAZN stark vertreten ist: Auch in anderen Sportarten wie dem American Football, Motorsport, Darts, Radsport, Leichtathletik, E-Sport, Eishockey, Basketball und vielem mehr hat sich DAZN exklusive Rechte gesichert und überträgt diese Sportarten rund um die Uhr.

Mehr als nur LIVE-Sport - Auch DAS bietet DAZN: Highlights, Re-Live, Eurosport

Interviews und Highlights zu bestimmten Sport-Events (Auch die Highlights von Barcelona - Kiew )

und zu bestimmten (Auch die von ) Jedes von DAZN übertragene Event ist im Re-Live zu sehen, auch Barcelona gegen Kiew

ist im zu sehen, auch DAZN überträgt Eurosport 1 und 2 rund um die Uhr

überträgt und rund um die Uhr DAZN überträgt das NFL und MLB Network (auf Englisch) rund um die Uhr

Quelle: imago images / christoffer borg mattisson

Interesse geweckt? Der DAZN Probemonat

DAZN hört sich gut an, aber so ganz überzeugt seid ihr noch nicht? Dann solltet ihr ein Auge auf den DAZN Probemonat werfen. Mit diesem könnt ihr einen Monat lang auf das gesamte Angebot zugreifen - ohne Einschränkungen!

Der Probemonat ist kostenlos und unverbindlich, heißt: Wenn euch das Angebot doch nicht zusagt und ihr nach dem Probemonat nicht mehr auf DAZN zugreifen wollt, könnt ihr den Probemonat ganz einfach auflösen.

Monats- oder Jahresabo? So viel kostet DAZN

Wenn ihr aber doch weiterhin auf den Sport von DAZN zugreifen wollt, müsst ihr ein Abonnement abschließen. Hier habt ihr zwei Möglichkeiten, welche beide das gleiche Angebot an Events enthalten. Die einzigen Unterschiede finden sich bei den Kosten und der Laufzeit.

Monatsabo: Monatliche Abbuchung | Monatlich kündbar | 11,99 Euro pro Monat | 143,88 Euro pro Jahr

Jahresabo: Jährliche Abbuchung | Jährlich kündbar | 10 Euro pro Monat | 119,99 Euro pro Jahr

Alles weitere zu den Kosten findet ihr bei DAZN News. Diese Seite beantwortet jede Frage rund um DAZN. Ihr wollt wissen, ob ihr den Probemonat mehrfach abschließen könnt oder auf welchen Geräten DAZN übertragen wird? Dann ab zu DAZN News!

У ряду гравців і працівників ФК «Динамо» позитивні тести на COVID-19



Детальніше: https://t.co/UL2Jk8ZNdg pic.twitter.com/z3aF2Kz2NV — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) November 2, 2020

FC Barcelona vs. Dynamo Kiew: Der LIVE-TICKER

Ihr habt kein DAZN oder könnt das Spiel nicht im LIVE-STREAM verfolgen? Dann solltet ihr euch mit dem kostenlosen Goal LIVE-TICKER vertraut machen.

Hier bekommt ihr alle relevanten Informationen rund um das Spiel in Echtzeit geliefert, egal ob Tore, Karten, Chancen, Auswechslungen oder Hintergrundwissen. Und das Beste: Der LIVE-TICKER ist natürlich kostenlos!

So laufen der FC Barcelona und Dynamo Kiew auf: Die Aufstellungen in der Champions League

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden hier die veröffentlichten Aufstellungen eingetragen. Schaut also rechtzeitig wieder vorbei, um optimal vorbereitet zu sein!