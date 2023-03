FC Barcelona hat offenbar drei Kandidaten für Rechtsverteidiger-Position

Hinten rechts sieht sich der FC Barcelona nicht gut aufgestellt und will deshalb im Sommer etwas tun. Es gibt wohl drei Transfer-Kandidaten.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona hat angeblich drei Transfer-Kandidaten, die die schwach besetzte Rechtsverteidiger-Position bei den Katalanen verstärken könnten. Dabei handelt es sich nach Angaben der spanischen Sportzeitung Mundo Deportivo um Benjamin Pavard (Bayern München), Thomas Meunier (Borussia Dortmund) und Diogo Dalot (Manchester United).

WAS IST DER HINTERGRUND? Barça verfügt hinten rechts nur über einen gelernten Rechtsverteidiger, Sergi Roberto. Im Laufe der Saison mussten bereits Ronald Araújo und Jules Koundé dort aushelfen.

WIE GEHT ES WEITER? Die Verpflichtung eines neuen Spielers hängt bei Barça wohl auch im Sommer zunächst einmal von den finanziellen Vorgaben der Liga ab. Wie Liga-Boss Javier Tebas zuletzt ankündigte, dürfen die Katalanen aufgrund ihres hohen Schuldenstandes vor der kommenden Saison nicht auf dem Transfermarkt tätig werden.

Sollte sich dies noch ändern, wäre Meunier wohl die günstigste Option. Der Vertrag des Belgiers beim BVB läuft noch bis 2024, doch er ist aktuell hinter Marius Wolf nur Ersatz.

Bei Pavard sah es lange Zeit nach einem Abschied aus München aus, aber nach einigen Einsätzen in der Innenverteidigung hat sich der Franzose allem Anschein nach mit einer Verlängerung bei den Bayern angefreundet. Auch sein Vertrag läuft noch bis 2024.

Dalot ist bei United Stammspieler. Der Klub will dem Bericht zufolge langfristig mit ihm verlängern, hat zuletzt eine Option gezogen, die den Portugiesen bis 2024 an die Red Devils bindet. Dalot selbst soll sich noch nicht sicher sein, was der richtige Schritt für ihn ist.