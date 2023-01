Bericht: Spektakulärer Tauschdeal mit Memphis Depay steht bevor

Neue Spekulationen um Memphis Depay: Heuert der niederländische Nationalspieler demnächst in der Serie A an?

WAS IST PASSIERT? Zwischen dem FC Barcelona und Inter Mailand soll sich ein spektakuläres Tauschgeschäft anbahnen. Wie der Journalist Gerard Romero auf dem Twitch-Kanal seines Portals Jijantes FC berichtete, stehen die Vereine kurz davor, die Angreifer Memphis Depay und Joaquín Correa zu tauschen. Der Deal hänge allein noch an der Zustimmung Depays, so Romero.

WAS IST DER HINTERGRUND? Memphis Depay hat in Barças Offensive keinen Stammplatz und gilt auch wegen seines im Sommer auslaufenden Vertrags als Verkaufskandidat. Vor wenigen Tagen hatte die Sport berichtet, Barcelonas Verantwortliche verhandelten mit Atlético Madrid wegen eines möglichen Tauschs zwischen dem 28 Jahre alten Niederländer und Yannick Carrasco. Trainer Xavi hatte vor der Supercopa gegen Real Madrid (3:1) betont, sollten im Januar Spieler abgegeben werden, werde es Ersatz geben.

Correa kennt sich in Spanien bereits aus, er spielte einst für den FC Sevilla. An Inter ist der 28-Jährige noch bis 2025 gebunden.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Während Depay in dieser Saison für Barca fünf Scorerpunkte in acht Einsätzen gelangen, bringt es Correa auf drei Tore und drei Assists in 21 Partien für Inter.