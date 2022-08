FC Barcelona: Sergiño Dest im Tausch wohl dem BVB angeboten

Der FC Barcelona möchte Sergiño Dest gerne bald loswerden. Ein möglicher Abnehmer könnte Borussia Dortmund sein.

Auf der Suche nach einem Abnehmer für Rechtsverteidiger Sergiño Dest hat der FC Barcelona offenbar auch Borussia Dortmund kontaktiert. Laut der spanischen Zeitung Sport hat Barça beim BVB angefragt, ob die Möglichkeit eines Tauschgeschäfts mit Thomas Meunier besteht. Allerdings sollen die Dortmunder abgewunken haben und den Belgier behalten wollen.

Meunier sorgte am Wochenende für Schlagzeilen, laut Bild soll er nach der bitteren Niederlage gegen Werder Bremen gesagt haben: "Ich will hier weg." Später schrieb er in den sozialen Medien, diese Behauptung sei "Propaganda". Allerdings stand Meunier gegen die Werderaner erstmals in dieser Saison nicht in der Startelf, stattdessen erhielt Marius Wolf den Vorzug vor dem 30-Jährigen.

FC Barcelona: Suche nach Rechtsverteidiger läuft

Der 56-malige belgische Nationalspieler wurde zuletzt immer wieder mit einem Wechsel nach Barcelona in Verbindung gebracht. Die Katalanen suchen einen Rechtsverteidiger, Wunschkandidat César Azpilicueta verlängerte nach langem Hin und Her doch seinen Vertrag beim FC Chelsea. Neben Meunier wurden auch der Brasilianer Vanderson (AS Monaco), Héctor Bellerín (FC Arsenal) sowie Hamari Traoré von Stade Rennes ins Spiel gebracht.

Dest hingegen hat keine Zukunft in Barcelona, Trainer Xavi plant nicht mit dem US-Amerikaner. Beim 4:1-Auswärtssieg gegen Real Sociedad stand der 21-Jährige gar nicht im Kader. Dest war 2020 für 21 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach Barcelona gewechselt. Als möglicher Abnehmer wurde zuletzt Manchester United genannt. Laut Sport soll Barça auch beim FC Villarreal angefragt haben, um im Gegenzug Juan Foyth zu bekommen, fing sich aber auch dort wohl eine Absage ein.