FC Barcelona angeblich an Héctor Bellerín vom FC Arsenal interessiert

Der FC Barcelona sucht einen neuen Rechtsverteidiger. Nun angeblich im Visier der Katalanen: Héctor Bellerín.

Der FC Barcelona nimmt bei der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger offenbar einen weiteren Kandidaten ins Visier. Laut der spanischen Zeitung Sport befassen sich die Katalanen mit Héctor Bellerín vom FC Arsenal. Der 27-Jährige spielt bei den Gunners keine Rolle mehr und soll mit dem Klub bereits in Verhandlungen über eine Vertragsauflösung stehen.

Dieser Umstand macht den Spanier nun für Barça interessant. Denn der finanziell angeschlagene Großklub würde sich gerne eine teure Ablösesumme sparen. Dies ist auch das Problem bei den weiteren Kandidaten Juan Foyth (FC Villarreal) und Thomas Meunier (Borussia Dortmund), die bei Barcelona zwar höher im Kurs stehen sollen, aber halt auch Ablöse kosten würden.

Héctor Bellerín wurde beim FC Barcelona ausgebildet

Bellerín selbst hat in der Vorsaison bereits in Spanien gespielt, auf Leihbasis war er für Real Betis aktiv und gehörte beim Pokalsieger zu den Leistungsträgern. Dementsprechend würde auch Betis den Abwehrspieler gerne verpflichten, ist finanziell aber ebenfalls nicht in bester Verfassung. Für Barça spricht, dass Bellerín bei den Katalanen ausgebildet wurde, ehe er als 16-Jähriger zu Arsenal wechselte.

Derzeit befindet sich in Sergiño Dest nur ein gelernter Rechtsverteidiger im Kader von Barcelona, doch Trainer Xavi plant nicht mit dem US-Amerikaner. Beim Saisonauftakt gegen Rayo Vallecano stand Dest gar nicht im Kader, stattdessen verteidigte Ronald Araújo auf der rechten Seite. Dest steht zum Verkauf und würde dem Klub dringend benötigtes Geld verschaffen.