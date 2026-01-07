Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Spanien Super Cup
team-logoBarcelona
King Abdullah Sports City
team-logoAthletic Bilbao
GOAL

Im Supercup-Halbfinale treffen heute der FC Barcelona und Athletic Bilbao aufeinander. Infos zur Übertragung liefert GOAL.

eute (Mi., 7. Januar) steigt das erste der zwei Halbfinalduelle in der spanischen Supercopa. Ab 20 Uhr deutscher Zeit wird die Partie zwischen dem FC Barcelona und Athletic Bilbao im  Abdullah Stadion (Jeddah) angepfiffen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

FC Barcelona (Barca) vs. Athletic Bilbao heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt den spanischen Supercup?

In Deutschland hält die Streamingplattform Sportdigital FUSSBALL die Rechte an der Supercopa. Die Übertragung beginnt um 19.45 Uhr, also eine Viertelstunde vor dem Anpfiff der Partie zwischen Barca und Bilbao. 

Wenn Ihr ein Abonnement von DAZN oder MagentaSport besitzt, müsst Ihr Sportdigital FUSSBALL nicht zusätzlich abonnieren. Die beiden Streamingdienste inkludieren das Angebot nämlich in ihren Abo-Paketen. 

Anstoßzeit Barcelona gegen Athletic Bilbao

Barcelona vs. Athletic Bilbao: Aufstellungen

Barcelona vs Athletic Bilbao Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1

Aufstellung

4-2-3-1

13
J. Garcia
23
Jules Koundé
5
P. Cubarsi
18
G. Martin
3
A. Balde
11
Raphinha
10
L. Yamal
24
E. Garcia
21
C
F. de Jong
14
M. Rashford
7
F. Torres
1
U. Simon
19
A. Boiro
4
A. Paredes
2
A. Gorosabel
3
D. Vivian
8
O. Sancet
18
M. Jauregizar
10
N. Williams
9
C
I. Williams
16
I. Ruiz de Galarreta
11
G. Guruzeta

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • H. Flick

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • E. Valverde

Themen der Woche: Was war bei Barcelona los?

Bei den Katalanen läuft aktuell alles rund. Acht Spiele in Folge hat Barca nach Hause geholt, die Liga führt der Klub vor dem großen Rivalen Real Madrid mit vier Zählern Vorsprung an.

Am vergangenen Wochenende erkämpfte sich Barcelona im Stadtderby mit Espanyol einen 2:0-Sieg, bei dem vor allem ter-Stegen-Konkurrent und die neue Nummer eins im Kasten, Joan Garcia, glänzte: "Ich muss mich erstmal bei Joan Garcia bedanken. Er ist einer der besten Torhüter der Welt", meinte Hansi Flick nach Abpfiff "Er ist einer der Spieler, die für diesen Sieg verantwortlich sind."

Themen der Woche: Was war bei Athletic Bilbao los?

Bilbao auf der anderen Seite hängt im Mittelfeld der Liga fest, mit drei Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen ging es zuletzt immer auf und ab.

Nicht nur deshalb gilt Barca heute natürlich als haushoher Favorit: Im letzten Aufeinandertreffen der beiden Vereine im November verlor Athletic mit 0:4.

Form

BAR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/1
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

ATH
-Form

Tor erzielt (kassiert)
3/5
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

BAR

Letzte 5 Spiele

ATH

4

Siege

1

Unentschieden

0

Siege

11

Erzielte Tore

1
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Barcelona vs. Athletic Bilbao: Die Tabellen

0