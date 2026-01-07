eute (Mi., 7. Januar) steigt das erste der zwei Halbfinalduelle in der spanischen Supercopa. Ab 20 Uhr deutscher Zeit wird die Partie zwischen dem FC Barcelona und Athletic Bilbao im Abdullah Stadion (Jeddah) angepfiffen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

FC Barcelona (Barca) vs. Athletic Bilbao heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt den spanischen Supercup?

In Deutschland hält die Streamingplattform Sportdigital FUSSBALL die Rechte an der Supercopa. Die Übertragung beginnt um 19.45 Uhr, also eine Viertelstunde vor dem Anpfiff der Partie zwischen Barca und Bilbao.

Wenn Ihr ein Abonnement von DAZN oder MagentaSport besitzt, müsst Ihr Sportdigital FUSSBALL nicht zusätzlich abonnieren. Die beiden Streamingdienste inkludieren das Angebot nämlich in ihren Abo-Paketen.

Anstoßzeit Barcelona gegen Athletic Bilbao

Spanien Super Cup - Super Cup King Abdullah Sports City

Barcelona vs. Athletic Bilbao: Aufstellungen

Themen der Woche: Was war bei Barcelona los?

Bei den Katalanen läuft aktuell alles rund. Acht Spiele in Folge hat Barca nach Hause geholt, die Liga führt der Klub vor dem großen Rivalen Real Madrid mit vier Zählern Vorsprung an.

Am vergangenen Wochenende erkämpfte sich Barcelona im Stadtderby mit Espanyol einen 2:0-Sieg, bei dem vor allem ter-Stegen-Konkurrent und die neue Nummer eins im Kasten, Joan Garcia, glänzte: "Ich muss mich erstmal bei Joan Garcia bedanken. Er ist einer der besten Torhüter der Welt", meinte Hansi Flick nach Abpfiff "Er ist einer der Spieler, die für diesen Sieg verantwortlich sind."

Themen der Woche: Was war bei Athletic Bilbao los?

Bilbao auf der anderen Seite hängt im Mittelfeld der Liga fest, mit drei Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen ging es zuletzt immer auf und ab.

Nicht nur deshalb gilt Barca heute natürlich als haushoher Favorit: Im letzten Aufeinandertreffen der beiden Vereine im November verlor Athletic mit 0:4.

Form

Bilanz direkte Duelle

Barcelona vs. Athletic Bilbao: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.