FC Barcelona: Arturo Vidal kurz vor Wechsel zu Inter Mailand

Mittelfeldmann Arturo Vidal wird Barcelona in diesem Sommer verlassen und schon bald bei Inter Mailand anheuern.

Der ehemalige -Profi Arturo Vidal (33) vom steht nach Informationen von Goal und SPOX vor einem Wechsel zu .

Der Chilene wird sich noch am Dienstag auf den Weg in die Modestadt machen, um dort vor der Unterschrift den Medizincheck zu absolvieren. Weil Barcelona den Mittelfeldspieler unbedingt loswerden will, zahlen die Nerazzurri lediglich 500.000 Euro Ablöse. Diese Summe kann sich durch Bonuszahlungen noch erhöhen.

Arturo Vidal: Wiedervereinigung mit Antonio Conte bei Inter

Nach dem Verbleib von Barca-Superstar Lionel Messi in der kommenden Saison steht Barca dennoch vor einem personellen Umbruch. Neben Vidal könnte auch Luis Suarez die Blaugrana verlassen. Ivan Rakitic ( ) und Arthur ( ) haben sich bereits verabschiedet.

Bei Inter trifft Vidal auf seinen einstigen Förderer Antonio Conte. Unter ihm spielte der Südamerikaner zwischen 2011 und 2015 bei Juve. Mit der Ankunft von Coach Massimiliano Allegri im Sommer 2014 verlor Vidal jedoch seine Schlüsselrolle und wechselte zu Bayern München.