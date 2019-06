FC Barcelona: Präsident Bartomeu dementiert Kontakt zu Antoine Griezmann von Atletico Madrid

Nachdem der Atletico-Boss Gil bereits einen Wechsel von Antoine Griezmann nach Barcelona bestätigte, bestreitet Barca-Präsident Bartomeu den Kontakt.

Präsident Josep Maria Bartomeu vom widerspricht Berichten, denen zufolge der FC Barcelona Kontakt mit Angreifer Antoine Griezmann von aufgenommen habe.

In einem Interview mit RAC1 betonte Bartomeu hinsichtlich der Spekulationen über eine Verpflichtung Griezmanns: "Wir haben es immer gesagt, wir haben nie mit ihm gesprochen, da ist nichts dran."

Antoine Griezmann: Atletico-Boss bestätigte schon den Barca-Wechsel

Zuletzt heizte Atletico-Boss Angel Gil die Gerüchte an, indem er im Interview mit dem TV-Sender Movistar bestätigte, dass ein Wechsel Griezmanns nach Katalonien schon seit März feststünde.

Bereits im Mai hatte Griezmann seinen Abgang nach fünf Jahren bei Atletico verkündet. Mittels einer Ausstiegsklausel, die ab dem 1. Juli greift, kann der 28-Jährige die Spanier für 120 Millionen Euro Ablöse verlassen.

Bei den Rojiblancos kam der Franzose in der abgelaufenen Spielzeit auf 21 Tore und zehn Vorlagen in 48 Pflichtspielen. Außerdem wurde er im vergangenen Jahr bei der WM in Weltmeister mit der französischen Nationalmannschaft.