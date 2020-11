FC Barcelona: Ansu Fati fällt nach Knie-OP monatelang aus

Gegen Real Betis musste Ansu Fati zur Pause verletzt ausgewechselt werden. Nun fehlt das Offensivtalent dem FC Barcelona länger.

Der spanische Traditionsklub muss voraussichtlich vier Monate ohne seinen Jungstar Ansu Fati auskommen. Der 18 Jahre alte Stürmer wurde am Montag erfolgreich operiert, nachdem er sich beim 5:2 gegen Betis Sevilla am vergangenen Samstag einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen hatte. Dies teilten die Katalanen am Montagabend mit.

Fati war im September erstmals in die spanische Nationalmannschaft berufen worden, mit 17 Jahren und 311 Tagen ist er der aktuell jüngste Torschütze in der Geschichte der "La Roja".

In der laufenden Saison absolvierte der Offensivspieler für Barca bisher zehn Pflichtspiele und erzielte dabei fünf Tore.